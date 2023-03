ZBOG OVOGA JE ANĐELA ĐURIČIĆ DOŽIVELA NERVNI SLOM! Isplivao tajni razgovor Zvezdana i Maje: "Ako budeš slobodan"

Anđela Đuričić raskinula je sa Zvezdanom Slavnićem jer je prema njenom mišljenju pričao predugo sa Majom Marinković, što je ona doživela kao znak nepoštovanja pa je odlučila da ga ostavi.

On se uputio pravo u spavaću sobu gde se nalazila upravo Maja i počeo da priča o svojoj devojci iza njenih leđa, a tu prililku je Maja iskoristila da se požali na Anđelu, kako je Đuričićeva provocira.

foto: Printscreen Zadruga

- Slagaću te, ali ne mogu do detalja da se setim. Rekla je kao: "Eto zašto ja nemam komunikaciju sa Majom, jer sam sa Aleksandrom pričala u "Magazinu In" rekla mi je sve, pokajala se, a sa Majom nemam komunikaciju". Pritom, ako se neko pokajao, ne znači da se to nije desilo! Zato sam ja rekla: "Vidimo se na afteru" - rekla je Maja.

- Maki, ti si jedina koja je provocira od žena koja je povezivana sa mnom. Ako ona radi nešto perfidno, dođi i reci mi. Pošto ja tebe smatram i mangupom i barabom i da koliko god se praviš blentava, nisi blentava. Ako ona tebe čačka, reci mi - rekao je Slavnić.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja sam samo rekla: "Vidimo se na afteru, ako Zvezdan bude bio slobodan" - rekla je Maja.

- Ne treba da ti pričam ništa. Kad bi ona čačkala, kažeš mi. Budi iskrena u tome da nisi čačkala. Ako je stvarno uradila dve gluposti, onda mi kažeš, ali onda nemoj da mi budeš "nja, nja, nja" - rekao je Zvezdan.

- U pravu si - rekla je Maja.

Podsetimo, Anđela Đuričić pobesnela je nakon rasprave sa Zvezdanom Slavnićem, nakon čega je lomila po imanju.

