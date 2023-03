"ZAJEDNO SMO SE KOCKALI" Zvezdan Slavnić pecnuo Anu za poroke, pa otkrio šta je najviše zamerio bivšoj supruzi

Zvezdan Slavnić progovorio je o sukobu sa Anom Ćurčić i otkrio šta joj najviše zamera. Osvrnuo se i na Anđelin nervni slom koji je doživela u ranim jutarnjim časovima.

- Anđela je reagovala onako zbog razgovora, ali je bilo jako bezobrazno. Moj jedini problem je Ana i ja sa njom moram da razgovaram i tek ću razgovarati. Ja sam imao dosta priča u hotelu, jednu ispred Zorice a ona je nakon toga počela da plače. Ja sam nju zagrlio jer joj je bilo loše, ali to se završilo, i ja sam ušao u kuću. U tom momentu meni Anđela priča o njoj i Maji i tome kako joj je Maja pecnula. Ja sam sa Majom obavio razgovor a nakon toga je Anđela meni rekla da sam je povredio jer sam 20 minuta pričao sa njom. Znači problem je minutaža. Ja nisam čovek koji će da psuje, sve se razgovorom reši - rekao je Zvezdan.

- Ovde su puno gore mlađe dvojke, od onih starijih. Meni je zaparalo uši što ti tražiš od Ane da prizna da je kockala i da je prevarila nekoga. Ona zbog toga gubi mnogo - rekao je Car.

- Ovde se sve povezuje, ja sam njoj morao da shvatim da nije ona svetica. Što se tiče kocke ona je bila tu sa mnom. Ja želim da ona kaže gde smo išli šta smo radili, ali da bi to rekao ja moram da upletem još pet ljudi. Kada bi mi priznala sve, bilo bi mnogo drugačije - rekao je Zvezdan.

- Ja sam u šoku da je ona ušla, i da je ona to uradila. Meni je to šok. Ona je mene branila kao niko, a ona onda dođe jer sam je ja pravario, a nisam je pravario, ja sam nju ostavio. Razočaran sam što je ušla. Ja u svojoj glavi imam da sam jedan život oduzeo, ja bih sve uradio za njih troje i za moje i za njenu decu, ja znam da će ona to uraditi isto , a Zorica je nakon toga zaplakala, a da ljudi pričaju da je ona glumac, to ne može da se odlumi - ispričao je Zvezdan.

