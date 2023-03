ZADRUGARKA SE OSEĆA UGROŽENO U BELOJ KUĆI! Progovorila o nasilju: "Ja sam to shvatila kao NAPAD NA MENE" Načisto slomljena

Sana prolila more suza

Zadrugarka Aleksandra Momčilović progovorila je o odnosu sa dečkom Ivanom Dragićem, te je tom prilikom istakla da se oseća ugroženo.

-Pre ovoga se desilo, bio je onaj haos sa Petrućijem i Palčicom. Ja sam tu stajala, kuda da prođem, prosipali su one šampone i on se dere na mene: "Skloni se, skloni se". Ja se sklonim i on opet. Ivana, ja imam takav stav kada se neko dere na mene - zaplakala je Aleksandra.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja hoću da joj objasnim da možemo da rešimo sve i mirnim tonom. Pobacala je stvari jer je bila besna. Samo sam se uplašio za nju, mislim da nisma toliko povisio ton, ako jesam, izvinjavam se - rekao je Ivan.

- Ja kada se osećam ugroženo. Na mene neko povisi ton, ja shvatam to kao napad na mene, ja se branim tako što nekoga napadnem, da ne bi on mene napao - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen Zadruga

- Je l' neko prema tebi bio nasilan u životu - pitala je Ivana.

- Sad ne želim ništa da kažem - rekla je Momčilovićeva.

