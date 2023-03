LJUBAVNICI ISPLANIRALI OZBILJNU RIJALITI KARIJERU! Zvezdan i Anđela već dogovorili Zadrugu 7, veći HONORAR, a imali su ČUDAN uslov

Zvezdan Slavnić (46) i Anđela Đuričić (22) su bili na razgovoru sa produkcijom gde su dogovorili ulazak u 7. sezonu Zadruge. Sin legendarnog košarkaškog stručnjaka Moke Slavnića i njegova 22 godine mlađa ljubavnica navodno će nastaviti da žive pred kamerama Pinka!

Par je razgovarao sa produkcijom megapopularnog rijalitija i, između ostalog, tražio da u novoj sezoni ne bude Zvezdanova bivša žena Ana Ćurčić (46).

- Zvezdan i Anđela isplanirali su da uđu u "Zadrugu 7" kao par! Mada je Slavnić želeo da se sam takmiči u narednoj sezoni, Đuričićeva ga je ubedila da to ipak urade zajedno. Rekla mu je: "Nigde ne ideš bez mene! Ako ćeš ti u "Zadrugu", i ja ću sa tobom!". Zvezdanu se ta ideja nikako nije dopala, govorio joj je da će biti pod većim pritiskom zbog nje, ali je na kraju pristao - otkriva dobro obavešten izvor.

Prema njegovim rečima, ljubavnici su već bili na pregovorima s produkcijom.

- Bili su na razgovoru i tražili su veći honorar nego što imaju ove sezone. Zahtevali su od produkcije da im garantuje da Ana neće biti u "Zadruzi 7", ali su im oni odbrusili da takve uslove ne mogu da postavljaju i da o tome nema razgovora! Mada se Anđela i Zvezdan često svađaju i mire, čelni ljudi Pinka su sigurni da će njihova ljubavna priča dostići vrhunac u narednoj sezoni - priča izvor i dodaje da ljubavnici nisu odustali od planova da se venčaju i imaju decu.

- I dalje žele dva sina i ćerku, kao i stan u Beogradu! Međutim, da bi to sve ostvarili, treba im novac. Zato su smislili da zajedno uđu u narednu sezonu "Zadruge".

Pošten novac I dok vodi bitku s bivšom ženom, koju je prevario pred kamerama, Slavnić ne krije da želi rijaliti karijeru:

- Ova sezona je najgledanija zahvaljujući meni! A tek će da bude! Planiram da uđem u "Zadrugu 7". Tamo neće biti Ane, koja me sada provocira, pa će ljudi moći bolje da me upoznaju. Ako bude "Zadruge 8" i "Zadruge 9", i tamo ću se takmičiti! To je pošten način da zaradim novac.