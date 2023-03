OGLASILA SE PECINA MAJKA NAKON IZJAVE MILJANOVE SUPRUGE! Julijana oplela po Vračeviću: On je bruka, u mojoj porodici nema nasilja

Julijana Veljković, majka Nenada i Predraga Lazića oglasila se za Kurir nakon sukoba Pece i Miljana u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Pink

Julijana se osvrnula na izjavu Miljanove supruge koja je njenog sina Pecu nazvala spobodom i istakla da je Miljan jako loš čovek.

- Ja se nisam oglasila kao majka kada je njen muž davio mog sina Pecu, mogu povodom toga da ga tužim čim Peca izađe iz rijalitija, biće tužen. Neka pogleda ispod komentare, i kako ona posmatra situaciju. Čovek od 45 godina guši i napada nekoga ko može da mu bude sin. Provocira po kući svakoga, ko je nedorečen i jedna ljubomorna osoba. On je ljubomoran na njihovo komentarisanje, jer su moja deca završila škole i nije on njihov nivo da se oni raspravljaju sa njim. Miljan je mnogo loš, neka malo pogleda kakav je on. Mnogo se folira i laže, mnogo puca na porodicu što to nije tačno. Vadi se na to da mu niko ne dira decu, a on dira tuđe porodice i provocira - rekla je Julijana.

foto: printscreen instagram

Julijana je potom istakla da u njenoj porodici nema nasilja, kako Miljan tvrdi u toku svađe sa Pecom.

foto: Ana Paunković

- Demantujem sve. U mojoj porodici nema nasilja, oni se svađaju kao braća što je sasvim normalno ali u mojoj porodici sve je u redu. Kako se Miljan ponaša prema ukućanima, tako se ponaša verovatno prema njoj. Ako ima nešto protiv neka pogleda snimak kako guši mog sina. Peca nikoga prvi ne vređa dok ga neko prvi ne napadne. Miljan hoće njih da diskvalifikuje. Oni nisu bruka za Smederevo, nego je Miljan bruka za hitnu pomoć za koju je radio - rekla je Veljkovićeva za Kurir.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC