BOJAN MAROVIĆ ISKRENO O NAJTEŽIM MOMENTIMA U ŽIVOTU: Želeo sam da, kada dođe to, kažem eto, vredelo je! Ako to ne uradiš džaba SVE

Bojan Marović, crnogorski glumac, tekstopisac i pevač upriličio je gledaocima nedeljno opuštanje uz emisiju "Pusti brigu" podelivši svoju životnu priču sa voditeljkom Suzanom Petričević i gledaocima Kurir televizije.

On je govorio o životu i do sada nepoznatim situacijama, nakon što je, naravno, svoje gostovanje "otvorio" pesmom.

foto: Kurir tv

Gde god je svirao, započinje razgovor Marović, to mu je kao poslednji dan u životu.

- Ništa u životu drugo ne znam da radim. Moja majka kad god čuje da pevam uvek kaže "dobro je Bojane". Gde god sam svirao i nastupao to je kao poslednji dan u životu, znači sutra da se ne probudiš samo ćeš reći, hvala ti Bože, bilo je dobro sinoć - započeo je Marović, ispričavši u nastavku kako je počeo da se bavi pevanjem.

foto: Kurir tv

- To je jedan čudan period života, kada nemaš prava da imaš godina koliko imaš i shvataš da je život konstantna borba. Kada mi je krenulo u životu, kao klincu koji zna da peva, onda sam rekao, u redu, nije mi bila bitna popularnost i mislim da je to - to. Hteo sam da budem dobar sin i sutra dobar otac i da kad dođe taj trenutak kažem - vredelo je sve. Kada sam izgubio oca, to je preokrenulo ceo život. Ipak, imao sam majku lavicu kod kuće i jednu osobu pored nje, mlađeg brata koji je čelik od čoveka, koji je takođe počeo da se bavi muzikom zbog mene i uz svaki moj uspeh i neuspeh je bio tu, uz mene, ako ne fizički da me podrži, onda putem telefona - otkrio je.

00:59 BOJAN MAROVIĆ

Svaki dan je nova lekcija, naglašava Marović.

- Sad, na neki način kad putuješ tako kroz život nema mesta da budeš tužan, svaki dan moraš da ustaneš, svaki dan moraš da se boriš! Svaki dan je jedna nova lekcija! Ako tako to ne uradiš, onda je Bog džabe posuo prašinu po tebi - rekao je Marović.

Kurir.rs

