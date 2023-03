MARIJA KULIĆ URNISALA ANU ĆURČIĆ! "Najgori muškarac je ne bi trpeo, Zvezdan je JEDVA ČEKAO da je se REŠI, video je kakva je BAGRA"

Marija Kulić žestoko je zaratila sa Anom Ćurčić. Njih dve su ušle u klinč prilikom biranja najnemoralnijeg zadrugara.

- Ova tema, da navodim devojčice od 20 godina je van pameti pored žena koje su u braku, imaju decu, a dođu ovde da prodaju moral i okrivljuju drugu decu i devojčice. Sva ona deca koja su ušla u prvoj sezoni su shvatila svoje grške i ima ih dosta. Svoje greške će uvideti i dobro razmisliti da li će takve stvari ponavljati ovde ili bilo gde. Navešću ženu koja ima 46 godina, mislila je da je ušla kao velika žrtva, prevarena žena. Zvezdan je sve ispričao i zašto mu se smučila pa sa njom neće da živi. To su sve nemoralne stvari za jednu majku i ženu. Žena koja se kocka i provodi noći u kazinu gde je mesto poročnim muškarcima, jeste i Miljana to radila sa Zolom, ali ona je ozbiljnija i predstavlja sebe kao majku i ženu. Ono što je on o njoj rekao kao njen muž, rekao je da je varala muža u braku i da se viđala sa njim. Em prevare u braku, em poročna, možda i pije. Vidim da je i istetovirana, ko zna šta je radila u mladosti. Tvoja ćerka je drugarica Tare Simov, to nam sve govori, znamo kakva je ona - rekla je Marija, ali joj je onda Ana uzvratila:

- Pozdrav za Taru Simov. Ti o mojoj deci da pričaš nećeš, ajde usudi se. Marija se nije zaustavljala.

- Ovakvu ženu najgori muškarac ne bi trpeo. Svaka vreća nađe zakrpu, pa i ona. Ona će ostati sama i ja je da sam muškarac nikad ne bih uzela za ženu. Moralna žena podržava muškarca u pljački, saučesnica nabila ga je u zatvor - rekla je Marija.

- Tužba jedna za Mariju Kulić - rekla je Ana.

Kulićka se nije na njene reči obazirala već je nastavila da navodi nanemoralnije, pa je u taj krug svrstala i svoju ćerku Miljanu, a onda se dotakla i Zvezdana Slavnića.

- Druga osoba je Miljana zbog Nenada i Zole jer je pravila inat pa se tako izblamirala. Treća osoba je, Zvezdana ni slučajno, on je jedva čekao da je se reši jer je video kakva je to ženska bagra. Neka treći bude Zola, zna on zašto - rekla je Marija.

Tada se Ana umešala i poručila njenoj podršci koja je napolju da se više ne oglašava, a posebno se obratili Mileni Kačavendi.

- Svi koji daju izjave o meni neka se povuku i ništa o meni ne demantuju. Kad budem htela da kažem i tražim da daju izjavu za mene, to će raditi isključivo moja majka. Drugarice, nemoj davati demantije i izjave za mene. Od večeras najavljujem ono što treba - rekla je Ana.

