ZVEZDANOVA MAJKA SLAVICA NAPISALA TESTAMENT: Svu imovinu ostavila bivšoj snajki Ani, evo zašto je to uradila! Sin će joj POLUDETI

Majka Zvezdana Slavnića Slavica navodno je napravila testament u kom je svu imovinu ostavila bivšoj snajki Ani Ćurčić.

Kako mediji navode, Slavnica je tu odluku doneka kada je njen sin stupio u odnos sa Anđelom Đuričić i tako pogazio sve što je Ana radila za njega, nju i njegovu ćerku Saru.

- Iako se Slavica sada oglašava i navodno pruža podršku sinu, ništa od toga nije tako kako izgleda. Nju je Moka pritisnuo, a ona je mučena na terapijama, napaćena i sama. Ne zna gde udara. Ona se plaši Zvezdana i njegovih reakcija. Zna da je samo Ana bila uz nju u najgorim momentima. Kada je njen sin robijao i kada joj se smejao ceo Beograd, imala je sigurnu kuću. Ana je spavala na podu da bi gospođa Slavica imala krevet. Te stvari se nikada ne zaboravljaju. Nije Slavica u domu zato što nema ništa svoje, ona je u domu jer ne može da se stara sama o sebi, a ima i suicidne izlive i, nakon što je dva puta pokušala da se ubije, Ana je smatrala da je najbolje da je smesti u dom dok je ona u "Zadruzi". Sve je to privremeno - počinje izvor blizak porodicama Slavnić, odnosno Ćurčić, koji otkriva i kako je snajku imenovala za naslednika.

- Tada je, videvši Anu kako plače, kuka i propada, Slavica rešila da sve što ima, a vezano je za stan, placeve i kuću, prepiše snajki. Sirota žena je samo želela sebe da osigura, poznavajući Zvezdana, plašila se da će on prodati sve što ona ima i da će završiti kao uličarka. Ana je likovala na taj potez svekrve Slavice i zbog toga je trpela u iznajmljenom stanu - nastavlja izvor blizak porodicama Ćurčić i Slavnić.

- Iako Moka nema ništa da mu ostavi, jedina nada bi mu bila majka, koja je imala svašta nešto. Zvezdanu je taj majčin testament jedina nada i on i dalje veruje da ga napolju čeka sve ono što mama Slavica ima, a to bi bilo dovoljno da ne ostane na ulici. I ne sluti da se desio preokret i da je ona sve prepisala Ani. To će za njega biti najveći udarac jer je faktički na ulici i nema ništa na svoje ime. Iako voli Anu i klela se u nju, Slavica poslednjih dana daje izjave koje nemaju veze s vezom. Moka je uzeo Slavicu pod svoje, rekao joj je da mora da podrži Zvezdana i da mora da pljuje Anu. Ni Moka nema pojma da je zapravo Slavica sve ostavila Ani, tako da mu džaba što je bivšu ženu nagovorio da stane uz sina. "Nisam sposobna da budem sama, nisam ni za šta. Ana me tretira kao da sam njena majka. Od usta je odvajala da meni da. Nemam ni ja neko bogatstvo, ali imam dovoljno da ne mora da plaća kirije i da ima krov nad glavom," rekla mi je Slavica pred Anin ulazak u "Zadrugu" - zaključuje izvor.

