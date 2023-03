ZVEZDAN OTKRIO ŠTA JE ANA DOŽIVLJAVALA OD BULIĆA: Smejao joj se ceo grad 5 godina! SVI DETALJI VEZE (VIDEO)

Zvezdan Slavnić odlučio da i on, kao i njegova bivša žena, počne da iznosi detalje iz njihove veze u javnost, te je sada spomenuo biznismena Dragana Acu Bulića koji je bio prva ljubav Ane Ćurčić. Zvezdan je sada prvi put progovorio o detaljima veze Ane i Ace.

Slavnić je nako žestoke rasprave sa Anom, porazgovarao sa Zoricom Marković, Ćurčićkinom drugaricom u rijalitiju i ispričao neke detalje.

- Sad ona meni k**a, kao priča: "Nemoj da mi diraš moju najsvetiju vezu", pet godina joj se smejao ceo grad, gde je mene zvala i plakala, ja se u tom momentu upalim odmah. To je kao da ti pričaš da ti je muž bio dobar, a ja znam da te je varao. Mene to boli i nervira me. Gađao sam je papirom i pljunuo je, užasno mi je, ali ona neće da stane - govorio je Zvezdan Slavnić u toku žurke Zorici marković dok je Ana bila u krevetu.

Zadruga 6 - Zvezdan otkriva Zorici da ga ja Ana zvala i plakala zbog Ace Bulića - 29.03.2023. pic.twitter.com/EICN4MrXZb — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 28, 2023

Tom prilikom Markovićeva mu je obećala da će Ana "spustiti loptu":

- Hoće, zato sam ti i rekla. Spomenula je i mamu i Saru i Moku da oni to gledaju, htela je da umre u kupatilu. Završena priča, kocka - rekla je Zorica.

Slavnić je tada priznao da je Acu Bulića zamrzeo zbog Ane:

- Sve je rekla...Kad dođem, ja sam zamrzeo tog čoveka zbog nje - pričao je Zvezdan, a onda mu je Zorica dala savet:

- Moj savet je da pričate o vama. Ako se nešto pita, moraju da se daju odgovori - rekla je Zorica na kraju.

