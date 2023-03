"DA SE TO DETE RODILO, OSTALA BIH SA NJIM I DAN DANAS" Ana otkrila šta joj je Aca Bulić REKAO pred ulazak u rijaliti

Ana Ćurčić napravila je pravu pometnju kada je ušla u rijaliti "Zadruga", nakon što ju je nevenčani muž Zvezdan Slavnić prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a od tada ne prestaju da se suočavaju i iznose prljav veš.

Ona je sada u razgovoru sa cimerima otkrila šta je sve muči, a tom prlikom se osvrnula i na detalje zajedničkog života koje su izneli javno, takođe je, otkrila šta joj je Bulić rekao pre ulaska u rijaliti.

- Distancirala sam se od svih, pričam sa tobom, Slađom i Zoricom - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Ništa ja nisam rekao, nije sad nešto što nije za priču - rekao je Miljan.

- Naravno, bratski ti kažem, da stane tu ispred mene, sramota me je - rekla je Ana.

- Niko njega nije naterao da priča, uzrokovano je zahvaljujući nekim stvarima, a na njima je da li će to reći - rekao je Vračević.

- On priča od moje 15. godine, šta baljezga?! Znaš šta je po meni bratski, kako bih ja postupila. Ja bih prišla tebi i pitala te: "Miljane, kako je izgledala tvoja prva veza?". Uvukao si čoveka koji ima dvoje dece, dvoje unučadi, svoj život, koji je neko ko je u ovom gradu u statusu i poznat. Zašto imaš potrebu da blatiš moju prvu ljubav?! Ja kada sam počinjala sa Acom da se zabavljam, on je trenirao fudbal i išao u desetu gimnaziju. To šta su devedesete uradile, o tome neću da pričam. To je bila prava dečija ljubav, ja sam se toliko zaljubila da sam htela da se udam za njega, da sam htela i dete da mu rodim, a to dete da se rodilo, ja bih i dan danas ostala sa njim, to ti potpisujem...Ne možeš da pričaš da sam ti ja rekla da me je Aca tukao, a Aca me je voleo najviše i pored mog muža. Ne može da me ne nervira da ti kažeš da sam ja pobegla od svoje majke - rekla je Ana.

- Mi smo devedesetih svi bežali - rekao je Miljan.

- Ja ne verujem sa kim sam živela 13 godina. Tebi sam se zaklela i tada izgovorila imena svoje dece, neću da se kunem u decu. Ovo ovde šta je on izneo o meni, ja, veruj mi, da mi je neko rekao da će ovo da uradi kada uđe, ruke i noge bih svoje dala, jer znam šta smo prevazilazili četiri godine. Čekala sam ga, samo da je bilo te četiri godine zatvora i briga o njegovoj mami je zahvalnost, da ti imaš svest, završiš ovo, izađeš i pružiš mi ruku. Da li bih ja plakala narednih pet godina?! Je**ga, ja ne mogu da te vučem. U Beogradu niko nije mogao da kaže: "Vidi ovog ološa" - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- On to nikada nije doveo u pitanje...Ti si njemu prva spomenula ovoga - rekao je Miljan.

- E sad da ti objasnim. To je njegov kompleks i za njegov kompleks me zabole du*e. Ako si se družio sa mangupima, onda znaš kodeks. Aca mi je rekao prijateljski i ljudski: "Uz tebe sam". Nisam razmišljala šta će da se desi, samo sam razmišljala da zaštitim sebe - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

