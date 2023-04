ANA OGOLILA DUŠU, KROZ SUZE PROGOVORILA O ŽIVOTU SA ZVEDANOM: Otkrila važan datum kad u CRKVI PALI SVEĆU! Ovo je najviše BOLI

Ana Ćurčić završila je u suzama dok je Zorici Marković pričala o nerazumevanju Zvezdana Slavnića za njenu bol zbog svega što joj je priredio i rekao o njoj. - Oni nas gledaju kao jednu, oni mene gledaju loše jer kao što sam ja došla da oni mene komentaišu, da oni govore šta sam ja uradila,, pričaju da sam došla da pričam o njemu, da plačem, a niko nije ustao i rekao šta je Zvezdan rekao za Anu, oni govore da se on brani tako što mene napada. Meni je Zvezdan rekao kao da je on mene ostavio, on izdaju ne prihvata. Ja ne mogu da prebolim mojih trinaest godina, i on priča kako mu ja nisam dala da ode, a on je mene priznao da je mene varao, ovde je to rekao, juče mi je rekao da me je varao jer su mu žene bile drage. On mrtav hladan to kaže, svakim sekundom shvatam koliko je on ušao u rijaliti i koliko mi ne želi dobro, ja njega maltretiram, ja njega treba u zatvor. On govori da sam ja najveći krivac, on je navikao da svi njemu titraju, govori da sam ja prevarila njegovu majku, on priča za pare, a sebe je ovde napravio bitnim čovekom, a sada mu smeta Ana koja je jedina merodavna za te stvari. Oni sada pričaju kako on to radi namerno zbog mene. On meni govori da sam se prodala, da ću kupiti stan, a nažalost to misli. Šta sam ja sve rekla i radila za njega, mučenu Slavku vukao svuda. Pričao da je slao pare, a on u zatvoru. Uzeo mi je pare od stana, a onda mi je tražio još, a da ne pominjem što govori da nisam brinula o njegovoj majci, a sve sam mu dala. On se pos*ao i po mojoj deci i po Sari i po njegovoj majci. On se sprada sa mojim životom. On je imao se*s na televiziji javno, a nama je to bilo, nemam reči. I vruhnac svega a zna koga ima napolju, a on me je udario na decu - rekla je Ana dok je sve vreme plakala.

- Da li zna da sam 8. oktobra išla svake godine u crkvu da palim sveću? Boli ga d*pe. Sve je njegovo mnogo bolnije nego bilo čije, a kad pogreši: "Izvini, zaj*bao sam". Gde je odgovornost? Gde su posledice? Gde je da stane iza toga? On uzme na sve to i pljune i mene napravi k*rvom, nasilnicom, kockarkom. Je l' kapiraš šta mi je čovek uradio? Ja da se uzrujavam što njih dvoje sedu i j*bu se? Neka se j*bu, slobodno. Pomeranje granice do te mere, ja se makla nisam ni sa jedne priče - plakala je Ana.

