"PRESTALA SAM DA VOLIM SEBE" Ana poručila deci da NE GLEDAJU rijaliti, otkrila SRŽ problema sa Zvezdanom, a ovo je KONAČNI CILJ!

Ana Ćurčić nakon više nego skandalozne noći koju je ostavila sa sobom, došla je kod Drveta mudrosti i otvorila mu dušu o svemu što je muči, ali i odnosima koji joj stvaraju najviše problema.

foto: PrintScreen

Kako si nakon prethodne noći koja je bila puna burnih dešavanja?

- Dobro sam, bolje. Noćas je bilo burno, dešava se da je sve prevazišlo granice. Stalno se pravdam i povlačim. Pre neko veče sam se baš slomila i bila sam loše. Mislim da moja deca definitivno ne treba da gledaju ovo, kao ni moja porodica i prijatelji. Sve svoje resurse ću za crnim stolom koliko znam i umem, da se borim za sebe, svoju porodicu i svoju budućnost. Nadam se da ću se do kraja vratiti na ono što sam nekad bila jer ovo što sam sada i ono što sam poslednjih godina bila nije Ana. Ne želim da me niko više zaplašuje, ucenjuje i okrivljuje za sve. Da manipuliše i zna moje slabe tačke. Ovo je borba, pa moj život je u pitanju, a nema ništa vrednije od toga i rešila sam da pokažem zube. Ja za nekog napolju imam da živim.

Šta te to najviše povređuje?

- Pa to što svi ljudi, što me predstavlja onakvom kakva nisam, što on zna kakva jesam, što pravi od mene, koristi moju decu i udara mi na najslabiju tačku. Bole me njegove priče, dokle je spreman da ide i nema nikakve ljudskosti. Toliko sam toga pružila da ne znam kako ni da objasnim to, udarajući me u moju najslabiju tačku samo me podiže. Teško mi padaju sve uvrede i to što radi, ali pokazuje sebe, ja sebe. On meni pominje njegovo dete, njegovu majku, to je takvo vrzino kolo koje samo ja mogu da zaustavim.

foto: PrintScreen

Sinoć je jedno od pitanja bilo da ga ti i dalje voliš. Zanima me šta je sa tvojim osećanjima?

- Ja sam sa njim mnoge godine provela, lepe, ružne, manje lepe trenutke. Svaka veza sadrži sve to. Ljudi izostavljaju te čuvene četiri godine zatvora gde smo dosta radili na našem odnosu. Zna on koliko sam volela i davala i koliko je bolelo. Ja sam neko ko može dosta da istrpi i toleriše. Nemam ja osećanja prema njemu, to je s početka bilo i tuge i patnje za godinama, a sada me više ne boli kad vidim njega i Anđelu, a bolelo me je kao i svaku ženu. To pitanje me je demoralisalo. U emotivnom smislu me ne zanima. Sama sebi govorim da je to čovek koji me je uništio i kojem sam se dala. Meni je interesantno što on zaista veruje da bih mu ja oprostila. Prestala sam da volim sebe, a cilj mi je da se zavolim.

foto: PrintScreen

Većina zadrugara misli da ti namerno ili slučajno provociraš Zvezdana da se on toliko nervira?

- Zadrugari ne zanju naš život. Ja nisam neko ko je imao pravo da sa njim, bilo šta da se dešavlao dolazilo je na ono kako on hoće. Nadam se da se vidi da on pravi ono da bi mene zaustavio kad krenem verbalno sa njim. Ono je njegova nemoć. Zna koliko me je zauvek izgubio i želi da me ućutka time. Ja se plašim i dalje Drvo.

Šta misliš o Zvezdanovom i Anđelinom odnosu?

- Ja tu ni sa jedne, ni sa druge strane ne vidim tu nenormalnu emociju i ljubav. Ona je vrlo svesna šta je uradila pa po svaku cenu želi da opstanu i pokažu ljubav do kraja i zajedno izađu, a za njega mislim da ide na kartu da mene to boli, pa želi da mi pokaže da je srećan. Pritom, veruj mi da je on svestan koliko me ne zanima u tom smislu. On mene želi da zaustavi u istini. Sebe je pokazao kao jednog, pokazao je da je mnoge stavri što nije. On jeste neko ko želi da pomogne, njegove dobre osobine ne mogu da osporim. Mnoge stvari za koje sam prepoznavala, a suzbijao ih je, a u ponašanju sa mnom ih je pokazao ovde. Svestan je da sam sa njim prošla mnogo, pa zato priča i izmišlja o prvom momku, mužu, pogotovo kad se vraća na decu.

foto: PrintScreen

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić