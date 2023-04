DEJAN PROGOVORIO O PROMENI IMENA! Vesna Rivas tvrdi da je postao ZIJAD! Evo šta Dragojević kaže kako se sada ZOVE!

Dejan Dragojević, pobednik prošle sezone "Zadruge", nedavno se vratio iz Meke gde je bio na hadžiluku.

On je objavljivao fotografije na Instagramu i snimke na svom Jutjub kanalu čime je priznao ono što je Kurir otkrio, da je tokom braka sa Dalilom Dragojević promenio veru i iz pravoslavlja prešao u islam.

On je sada otvoreno pričao o svom boravku u Meki, ali se dotakao i teme promene imena. Naime, Vesna Rivas je rekla da se on sada Zijad.

- Ono što me je najviše nasmejalo u ovom periodu je što ste mi dali ime. Ali Vesna je Vesna, pozdrav za Vesnu, hvala što je povukla tužbu. U suštini, ti ne moraš da promeniš ime, niti ću ikad promeniti ime. Znaš koji je osećaj kad se u sred Saudijske Arabije predstavim sa: "Moje ime je Dejan, dolazim iz Srbije". Pazi, Dejan iz Srbije u Meki, u Saudijskoj Arabiji, vrata su ti svuda otvorena, možeš kako hoćeš. Nikad neću lagati. Da sam promenio ime, ja bih rekao. Jedina dva imena koja su mi zvučna su Abdulahab, ili vehab, to je ono kad zovu vehabije, to je čovek koji je širio Šerijat u islamu, zbog toga vehabije. A drugo ime Zulkarnejn, tako mi je zvučno to - rekao je Dejan u snimku koji je postavio na svoj Jutjub kanal.

Dragojević je pričao i o poštovanju svoje nove vere dok je sa bivšom ženom živeo u Gornjem Šepku u Bosni.

- Ja sam sve postio, nijedan dnevni namaz nisam propustio. Išao sam u džamiju svaki put kad sam kod kuće. Ali nije išao Mehmed. Mehmed je bio u kladionici, Dejan u džamiji. Ja sam u veru pozvan kao Dejan, Alah najbolje zna. Bili su me sprdali da ličim na nekog pevača Zaima. Znači, kad čitate, ja ću vam reći šta je istina. Tajno sam četiri godine klanjao, svi su mi pisali: "Vehabija, mudžahedin, što ne priznaš, kad ćeš reći...". A sad kad sam priznao: "A sad, pazi ga majke ti...". Ja radim šta hoću. Da ponovim, ime nisam menjao. Koliko ima ljudi muslimana, koji su mi poslali poruke, da znate, nije potrebno da menjate ime, niti se to traži od vas. Ime nije obavezno, jedina stvar koja treba da se izgvori je da svedočiš da je Alah Bog, a Muhamed njegov prorok. Ne treba ti ni konzilijum, niti te neko prati. Islam je vera između tebe i Boga. To je to, ne treba ti da ideš i da potvrđuješ - završio je Dejan Dragojević.

