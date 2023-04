MILJANA NAHVATALA OCA S LJUBAVNICOM! Kulićka otkrila da je Siniša imao AFERU! S ovom ženom je VARAO MARIJU, evo gde su se upoznali

Miljana Kulić tokom svađe sa majkom Marijom otkrila je da je njen otac imao ljubavnicu. Nišlijka je toliko besnela na svoju majku da je pred svima ispričala kako se Siniša viđao sa izvesnom Vesnom na koju ona, kako je rekla Miljana, više liči nego da Mariju.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Istina je da je Siniša bio lud za Vesnom, to je bilo u vreme kada je imao krizu sa Marijom. Oni čak nisu ni dozvolili da deca to osete, jer su uvek pazili da njihovi problemi ostanu samo njihovi. Ali Miljana ih je jednom nahvatala, tad se to pročulo, ipak je Niš dovoljno mali da se sve čuje i vidi - ispričao je izvor i nastavio:

- Ona je tada imala ljubavnika iz Kruševca, tako sam pročitao u novinama, to je bilo pre 12 godina otprilike. Tad su nastali problemi i Siniša je hteo da joj se osveti. Vesnu je upoznao u kafani, jer je on čovek boem. Ona ga je zavela, tada je imala mini suknju i bujni dekolte, a svi znamo da su muškarci na to slabi.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Instagram

Izvor je naveo da je Marija saznala da je muž vara.

- To je Marija kasnije saznala i raskantala sve to na vreme. Oni su ipak pričali i odlučili da stave tačku na te afere, da deca ne bi živela u rasturenoj porodici. Marija je ipak tu porodicu držala na koncu sve vreme - završava izvor.

Podsetimo, nakon što je Miljana rekla da bi bilo bolje da joj je majka mrtva i da sve radi zbog njenih para, Marija je javno poručila da ne želi više da čuje za najstariju ćerku kao i da ne želi da joj dođe na sahranu kada bude umrlala. Ona je u emisiji "Pitanja novinara" rekla da je Miljanu precrtala iz života.

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

00:18 ŠTA TO RADIŠ, MAMA? Miljana krišom snimala MAJKU kako zanosno PLEŠE u izazovnom izdanju, evo kako je MARIJA KULIĆ reagovala! VIDEO