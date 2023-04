ONA JE IZGUBILA I IZBAČENA JE IZ RIJALITIJA: Kad je stigla u studio, SLOMILA se i raspala na komade, otac je nije DOČEKAO

Maja Kovačević izbačena je iz Zadruge budući da je izgubila u igrici pa su njenoj suparnici Žani Đorđević duplirani glasovi.

- Žani dupliramo glasove. Jedna ima 61, a druga 39 procenata glasova. Zadrugu večeras napušta Maja - rekao je Marko.

Maja Kovačević u studiju se prisetila svog oca koji je preminuo dok je ona boravila u rijalitiju. Otac je trebalo da je sačeka u srudiju i da je odvede kući, ali je on preminuo dok je bila u Šimanovcima.

- Malo mi je drugačije iskustvo bilo, biću skroz iskrena i reći ću da sam emotivno i psihički skrhkana i iscrpljena. Unutra to nisam želela pokazati tim strancima. Neki su mi manje, neki više dragi, ali nisu prijatelji da bih delila osećanja sa njima. Pokušavala sam se izboriti da budem okej sama sa sobom svaki dan. Izgubila sam dva člana porodice. Ušla sam da bih pružila nešto više sebi i porodici i nikome nisam htela dati do znanja kako sam, stavljala sam lažni osmeh na lice i treba mi da sad izbacim iz sebe sve što nosim. Otac je trebao biti tu da me odvede kući večeras - rekla je Maja.

