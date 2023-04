MILJANA VERUJE DA SU JE ZAPOSELE MRAČNE SILE! Kao da je ĐAVO ušao u mene, DEMONI mi govore šta da radim! Kulićka moli za POMOĆ

Miljana Kulić, već izvesno vreme je u pod lupom javnosti i u centru gotovo svih skandala kako na imanju u Šimanovcima, tako i u rodnom gradu. Poznata Nišlijka se ovog puta našla u žiži interesovanja zbog priznanja da već danima ima problem sa paranornalnim aktivnostima.

foto: Youtube/Zadruga

Naime, kako je otkrila voditeljki Ivani Šopić, Kulićeva je ušla u ljutu borbu protiv natprirodnog, u čemu joj pomaže izabranik Lazar Čolić Zola. Međutim, kako je priznala da joj se vid već muti i da ne može da razmišlja trezveno, od produkcije je zatražila pomoć, da je što pre izvedu iz rijalitija i u pratnji obezbeđenja poseti najbližu crkvu.

- U meni vlada neki nemir, nije zaje*ancija uopšte. Pomislićete da je neralno, ali ja vam se kunem, ne mogu da spavam noćima. Znojim se, pogled mi je nenormalan, u nekim momentima uhvatim sebe da mi svetlucaju oči... Nenormalne stvari se dešavaju, od četvrtka se osećam kao da ovo više nisam ja, nego neko drugi - pričala je Kulićeva, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Kao da je neki đavo ušao u mene! Na silu sve radim, demoni neki kao da mi govore šta da mislim, osećam, radim.

Siniša Kulić, Miljanin otac, jednom prilikom je istakao da ja na njegovu ćerku bačena crna magija, iako nije verovao u te stvari, kao i da je u sve umešan Čolić.

- Ja nisam verovao u vradžbine, razna gledanja i predviđanja, i onda se desi da Miljana u stvarima pronađe neki plavi kamen. Nije pridavala značaj tome, ali kad smo videli šta je, odmah smo joj rekli da to baci. Posle se ja malo raspitam i saznam da se preko tog kamena rade razne bajalice, a Zola u Bosni ima kontakt sa svim i svačim. On joj je to poklonio! Jedan deo mene i dalje želi da veruje da to nije tačno, ali nažalost sve ukazuje da je ona uvračana. Tako jedino mogu nekad da objasnim Miljanino stanje - istakao je Siniša nedavno.

I Miljana je svojevremeno u rijalitiju pričala da ne zna šta se dešava sa njom, te da misli da ima posla sa "višom silom".

- Ja sam izmanipulisana i izmađijana, Bog zna šta su mi uradili. Na mene ja bačena crna magija, ja ne znam šta radim i gde idem - vikala je Miljana u petoj sezoni "Zadruge".

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA