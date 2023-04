SLAVNIĆA JOJ NE PRAŠTAJU! Anđelini roditelji presekli, ne sme kročiti u Crnu Goru, a za ćerku posle rijalitija su ODREDILI kaznu

Zadrugarka Anđela Đuričić nije dobila poklone na Vaskrs od porodice, zbog čega je divljala po Beloj kući, a roditelji više navodno ne žele da je vide! Crnogorkina porodica ne želi nikakve kontakte sa medijima, njihov komšija tvrdi da su se roditelji odrekli Anđele, kao i da je pitanje da li će je primiti u kuću nakon što se rijaliti završi.

- Anđelini roditelji nisu nimalo dobro! Ma cela porodica je u šoku zbog tog njenog ponašanja u rijalitiju. Mnogo dugo poznajem njene, to su čestiti ljudi i normalno je da će ovako nešto da im bude šok. Namerno nisu ništa Anđeli poslali, to je bio način da joj prenesu poruku i kažu koliko su šokirani njenim ponašanjem. Dok se ne otkači od Zvezdana, ništa neće da se promeni, a pitanje je kako će na nju da gledaju i tad. Odrekli su se ljudi ćerke na Vaskrs, zamislite koja je to bruka ovde po kraju - priča komšija Đuričića i dodaje da je Anđelin otac spreman čak i da plati ćerki da živi privatno neko vreme i da ne dolazi kući dok se ne slegne prašina.

- Anđelin otac je već razgovarao s njenom majkom oko preseljenja. Priča se po komšiluku da će da joj plaćaju garsonjeru da ne dolazi ovde posle finala jer je pukla bruka. Ovo je sve šok za porodicu, oni ne mogu da veruju da je ono tamo Anđela! Šta da vam kažem više. Tako je to u našem kraju, nije trebalo da se meša sa zauzetim čovekom.

Nakon što je video da Anđela nije dobila nijedan poklon od svojih za Vaskrs, počeo je da urla po imanju da bi na kraju zapretio.

- Kakvi su to roditelji kad na najveći praznik ovo urade detetu?! E, pa evo, sad javno poručujem da Anđelu više neće videti! Ne dam! Kad izađemo, vodim je kod mene ili ćemo negde zajedno. U Crnu Goru ne dam da kroči! Njeni roditelji su pokazali ko su, ovo je sramota za sve njih. Kakvi bolesnici - urlao je Slavnić.

Anđela: Ne smem kući, idem pravo u bolnicu Đuričićka je dobila histerični napad nakon što je shvatila da od porodice ništa nije dobila za Vaskrs, pa je zapretila da i ne planira da se vraća u Crnu Goru. - Kako to da ništa nije stiglo od moje porodice, roditelja, sestre? Idem direktno u bolnicu odavde, eto! Stvarno sam sada ozbiljna. Očigledno da se nešto napolju dešava, a da ja o tome nemam blage veze. Ako me se porodica odrekla, onda im neće smetati ako završim na psihijatriji. Za sve što sam uradila u rijalitiju neću nikome da se pravdam. Ne zanima me ko šta misli, ja sam se zaljubila i zbog toga ako treba da trpim posledice, na to sam spremna. Zvezdan i ja smo svakako planirali neki život napolju, mimo svega i mimo sveta. Drugi me ne zanimaju, sama sam odgovorna za sebe i nikome se ne pravdam - pričala je zadrugarka.

