"POKUŠAVA DA JE UĆUTKA" Zorica Marković progovorila o tajnom razgovoru Zvezdana i Ane, evo šta se krije iza svega

Zorica Marković progovorila je o tajnom razgovoru Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, kao i o njihovom kompletnom odnosu u "Zadruzi".

- Ana me noćas probudila i rekla mi: "Dođi ovamo. Zvao me je Zvezdan da pričamo, pa rekoh da te pitam da li da pričam?". Stvarno sam se šokirala. Šta da kažem?! Ni da kažem da priča, ni da ne priča. Prvo što ja nemam pravo, ja nju mnogo volim, dobar je čovek, ali nakon svega što je doživela i zbog čega je ovde, kako ja njoj da kažem: "Pričaj" ili "Ne pričaj"?! Gledam je onako, pitam je je l' hoće da priča, kažem joj: "Hajde pričaj", ona je bila iznenađena. Rekao mi je da skinem bubice i da pričamo ispred rolo vrata i ode. Mislila sam da će da traje kratko, međutim, trajalo je duže. Na vratima su tu nešto pričali, gurala ga je sa vrata, vikala mu je da ga mrzi. On je otišao, ona je istrčala za njih, pozvala ga je, otišli su na staro mesto, pa sam se ja uspavala. Uglavnom, jako sam se iznenadila. Čekam da je probudim i da mi priča, od A do Š šta je bilo. Iznenađena sam jako - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

- Čini mi se da je njihov razgovor krenuo zbog čestitke. Počeo je na "Pretresu nedelje" da maše s čestitkom i da je provocira, iako nije bila tema. Zna on da će smetati što je Slavica rekla za Anu da je zlo, to Anu najviše boli. Možda je to ona rekla nekome, pa je neko rekao Zvezdanu. Meni jeste pričala, rekla je da ne može da veruje u to i da to nije njen rečnik. Stalno ponavlja tu rečenicu. Ona će meni iskreno reći, sigurna sam. On hoće da je ućutka, da ona ništa ne priča, da bilo šta kaže za njihov život. Ne znam šta, ali će mu smetati...Ona se pogubi, jer on skače i igra rijaliti s njom, pa je pecka i zeza, samo da bi je zbunio. Još uvek je nesnađena, ja je učim. Prekjuče smo se raspravljale nas dve, meni je žao kada ostane nedorečena. Imam utisak da ima još malo straha. Ja ću je pitati i šta je razlog njegovog jutrašnjeg poziva na kaficu na plejbek kod rolo vrata. Pokušava nešto, ali saznaću, možda da je ućutka - rekla je Zorica.

kurir.rs