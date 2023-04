"VERUJEM DA SU ME SE RODITELJI ODREKLI" Anđelu osvestio ŠAMAR REALNOSTI, sabrala utiske i donela VAŽNU ODLUKU!

Anđela Đuričić nakon nervnih slomova koje je doživljavala zbog prevare Zvezdana Slavnića, kako kaže, donela je konačnu odluku, da zauvek stavi tačku na njihov odnos.

U radio emisiji se dotakla i svojih roditelja, te je otkrila koliko joj teško pada kompletna situacija koja joj je narušila sve u šta je iskreno verovala.

- Na kraju izgleda da je sa njegove strane sve laž, a sa moje nije bilo. Za mene je sinoćnja emsija bila skalamerija nakon svega - rekla je Anđela pa dodala:

- Na ukućane deluju pitanja gledalaca. Ja sam sinoć bila u šoku nakon svega, a ja sam rekla jednu jako bitnu rečenicu Zvezdanu, On da nije bio u vezi sa mnom, on ne bi imao nijedan problem, a on je to i priznao ali izgleda da je slagao.

- Neki su zastupali vaš odnos, ali mnogi nisu na iznenađenje većine osudili sav taj odnos i ulazak u vezu, ali ja nisam imao osećaj da su to radili zbog tebe. Ja vidim koliko je pojedinicima drago što sam ja sama, počeši od čestitki koje nisam dobila, prijatelje, mnogi su srećni zbog toga - rekla je Anđela pa dodala:

- Ja u životu nisam doživela toliko stvari, kao da je đavo ušao u mene. Jeste to karma, ali je i velika kazna, desila se ljubav, to nije opravdanje, ali sam ja pogrešila bila sam samoživa. Ja sam u tu vezu uložila i porodicu i moral i sve što sam mogla, a ne smatram da bih ikada u životu više mogla da dopustim sebi bilo kakav kontakt sa njim, to bi bilo moje poniženje. Ja znam da je moja porodica promenila brojeve telefona, jer ja sam njima napravila toliku bruku kakvu niko nije, ali nadam se da ako ostanem pri stavu da ne budem u bilo kakvom kontaktu sa njim - rekla je Anđela pa je Mića ušao u radio i dodao:

- Sama nisi, ja sam uz tebe - rekao je Mića.

- Hvala ti na tome, verujem ja da su me se roditelji odrekli, ali se nadam da ako se osvestim, da će oni biti tu - rekla je Anđela.

