ANĐELA ĐURIČIĆ PROVOCIRA I SPOMINJE ACU BULIĆA! Ana se odmah umešala i zapušila joj usta na brutalan način

Anđela Đuričić je prokomentarisala izlaganje Ivana Marinkovića koji misli da je odnos nje i Zvezdana Slavnića nečija igra.

- Čula sam da Ivan misli da je to bila neka igra, ali to za mene nije, ja se ni sa kim nisam igrala. Ja sam čula komentare, ako plačem glumim žrtvu, lupam ludača sam, sređena sam, folirant sam - govorila je Anđela.

- Da li je tvoj stav i dalje isti? Govorila si Ani da ti nisi adresa na kojoj se obraća za probleme, da li je tebi Maja kriva? - upitao je Car.

- Nije, apsolutno je on krivac. Ja sam sa njim imala probleme već zbog Maje, ali je on izmanipulisao sa mnom - rekla je Anđela.

- Ti si rekla da je Ana bila neverna Zvezdanu dok je bio u zatvoru? - upitao je Car.

- Da, to je moje mišljenje. Nije realno da joj je to stiglo od momka sa kojim je bila pre, a ona bila sa Zvezdanom 13 godina, a on je podržava mesec dana. Ja to mislim i imam pravo da mislim - rekla je Anđela misleći na Acu Bulića.

- Ne dozvoljavam da se ikada izgovori da sam ja dok sam čekala Zvezdan četiri godine, niti da se pominje moj prvi momak sa kojim sam imala sve. Imali smo zakazanu svadbu, a umrlo nam je dete. Sada javno kažem, jako je ružno da iz usta ove gospođice iza mene da se pominje taj čovek koji ima i ženu i decu i majku i unučiće, Meni je njegova porodica bila uvek tu, odrasla sam uz njih. Sada javno kažem da gospođici iza sebe tek neću ćutati. Ja sam čoveku sa kojima sam bila toliko godina, sa kojima sam prošla sve, i naša ljubav je bila posebna. Niko nema pravo da komentariše na taj način na koji ona kometariše, ona balavica. Ružno je da spominje tog čoveka, i da se meni stavlja to u usta, sramota - rekla je Ana i izašla.

- Poruka na medi "Volim te" nije baš realna. - rekla je Anđela.

- On je moj prijatelj koji je posle niza godina ostao tu, Dovoljno je pomenut, a ovo je takav bezobrazluk i takvo igranje sa mnom i mojim životom, ne dozvoljavam - dodala je Ana opet.

