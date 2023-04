MAJA I ZVEZDAN BILI U ŠEMI I PRE ZADRUGE?! Orgijali celo leto u ŠTEK stanu na Zvezdari, htela da mu rodi dete! Ana ništa ne sumnja

Majina drugarica otkrila je kako su Marinkovićeva i Slavnić navodno imali tajnu aferu pre rijalitija koju su morali da prekinu jer je Ana posumnjala da je vara.

Do pravog preokreta u "Zadruzi" došlo je pre dva dana kada je Zvezdan Slavnić raskinuo sa Anđelom Đuričić i imao intimne odnose sa Majom Marinković. Usled toga došlo je do Anđelinog fizičkog nasrtaja na bivšeg partera, a ni on joj nije ostao dužan, te joj je pred svim zadrugarima udario šamar.

- Letos je bila neka privatna žurka na kojoj su se našli i Maja i Zvezdan i tada su i kliknuli. Te večeri je počeo njihov odnos, tačnije tajna afera! Bili su i intimni, ali odmah su se dogovorili da budu kombinacija. Maja je čak iznajmila tajni stan na Zvezdari. Tamo su se ona i Zvezdan tajno viđali skoro svako veče. Baš se bila zatreskala, a vala i on je! Pričala je u to vreme i da joj kasni ciklus i da je možda u drugom stanju. Razvijala je ozbiljne filmove u glavi, plašila se malo Takija, ali je planirala da zadrži dete jer joj se Zvezdan baš dopao, primila se na njega kao na Janjuša. Srećom, ispostavilo se da je uzbuna lažna - navodi Majina drugarica za Svet.

- Haos je nastao kada je Ana provalila da Zvezdan nešto mulja! On se par dana nije javljo Maji i ona je odmah počela da peni, a onda joj je javio da moraju da iskuliraju. Poslao joj je tajnu poruku: "Javi se, Z". Ona ga je odmah pozvala, krenula drvlje i kamenje po njemu, ma jedva ju je smirio! Objasnio joj je da je nekako ubedio Anu da iskulira i da ne sumnja. Znam da mu je Ana zapretila da će ga otkucati policiji ako se ispostavi da ju je prevario. Ona njega očigledno ima u šaci za nešto opasno, pa se on primirio, a Maju je to smorilo, pa se i ona ohladila. Sada imaju dogovorenu priču da se znaju iz grada, na ćao-ćao, i toga se drže. Sreća da Ana nema pojma da je afera bila sa Majom, inače bi tek letelo perje - zaključuje izvor.

Na društvenim mrežama se, takođe, vodi polemika o ovim tvrdnjama. Dok neki tvrde da se Maja zaista tajno viđala sa njim, drugi pak kažu da bi ona uveliko to već rekla u rijalitiju.

