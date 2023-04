JOŠ JEDNA GADOST ZVEZDANA SLAVNIĆA! Miriše Majina stopala bez imalo blama, a njena reakcija je tek HIT, grozno

Kontraverzni odnos Maje Marinković i Zvezdana Slavnića iz dana u dan šokira region. Slavnić je pored svakodnevnih skandala učinio nešto što je mnoge šokiralo.

Zvezdan je najprekomentarisao Majine noge, a onda je uhvatio njeno stopalo i ono što je zatim usledilo mnoge gledaoce je ostavilo bez teksta.

- Baš imam lepe nokte - rekla je Maja.

- Ovaj ti je malo bangav prst, ali okej - rekao je Zvezdan.

- Nemoj da si bezobrazan, baš su lepi. Svako mi je apsolutno to rekao, ne možeš to da mi kažeš. Najlepši su. Napolju uvek imam frenč ili crvene nokte i to izgleda top. Frenč najviše volim - rekla je Maja.

- Jesu lepe su ti noge - rekao je Zvezdan.

- Vidiš kako su nežne - rekla je Maja.

- Ja samo proveravam da znam kako mirišu da se ne uplašim - rekao je Zvezdan.

