"PREKINI DA SE KITIŠ ĆERKINIM PERJEM OD JAVNOG OPŠTENJA!" Taki na stubu srama zbog Maje, Zoričin Džukela osuo ŽESTOKU PALJBU

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, između ostalog, potkačio je pevačicu Zoricu Marković, za koju je ranije i radio, a o toj saradnji otkrio je šokantne informacije u pređašnjim intervjuima, zbog čega se sada oglasio pevačicin dugogodišnji partner, Džukela.

Naime, on je tada otkrio mračne tajne pevačice, između ostalog da su je zelenaši jurili za pare, te da ju je lično on svake noći vozio do kuće, jer je strahovala od ljudi od kojih se uzajmila, a njeni dugovi su, prema njegovim rečima, bili ogromni.

Taki je sada istakao da se Zorica plaši da udari na Maju, te da je iz tog razloga u korektnim odnosima s njom ove sezone.

- Ja nju znam privatno, ona igra tu igru. Do sada nije imala velike poteze u Zadruzi, Ana joj je došla kao kec na 10. Ona je savetuje, ali vidim da je već pukla tikva. Ona je rijaliti igrač, ona dobro zna šta radi. Mada, vidim da je ona ove godine sa Majom okej. Ne sme ona tek tako da urdari na Maju. Ne sme tek tako da krene puškom na Rusiju. Kad Maja kaže ''tišina'' kako se svi istog trenutka ućute! Ipak je ona kraljica, tatina Bog i batina - rekao je Taki, a sad je Zoričin Džukela uzvratio udarac i brutalno odgovorio Takiju.

- Niste vi kompetentni da komentarišete tuđa dela u Zadruzi kada vam ćerka uzdiše ispod jorgana na regularnom nivou, Zorica Marković bi Maju sažvakala za doručak da hoće, nego joj se Maja ulizuje generalno unutra, i Mići i njoj, za sada. Molili ste Zoricu da je ne dira unutra pre ulaska u Zadrugu, tako da začepite taj viseći podbradak da ne bismo slali opet tortu od zajedničkog prijatelja, vlasnika lanca igrara na sreću. Zorica Marković je i za nju i za sve tamo institucija, po svemu - kaže Džukela i dodaje:

- Možete joj samo zameriti na psovkama i to je sve. Sve Zoričine psovke kada se saberu nemaju težinu kao što je javno upražnjavanje seksualnih odnosa devojaka tamo. Vaša reč nema nikakvu težinu, tako da prestanite da se brukate javno i kitite ćerkinim perijem od javnog opštenja - poručio je Džukela.

