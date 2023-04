ACA BULIĆ OČAJAN ZBOG ZVEZDANA SLAVNIĆA! Ogorčen jer mu pominje MRTVO DETE i nasrće na Anu: ''Plačem kad to radi''

kuma milena i on do samog kraja uz anu

Aca Bulić i Milena Kačavenda prokomentarisali trenutna dešavanja u "Zadruzi", vezana za Anu Ćurčić, a takođe su se osvrnuli i ponašanje Zvezdana Slavnića, koji svakim danom sve više i više šokira milionski auditorijum.

Oni su odmah na početku poručili da će se boriti do kraja i da se nadaju Aninoj pobedi, pa su se osvrnuli na napade koje ona trpi.

- Naša Ana nije rijaliti igrač, ona se tamo našla u leglu anakondi, nije joj lako i ona se tamo ne snalazi. Ja bih volela da Aca i ja uđemo tamo jer bismo joj bili prava podrška. Ona tamo nema prijatlja i mislim da bi pala u nesvest kada bi nas videla - rekla je Milena, a Aca se nadovezao:

- Ja iskreno verujem u Anu i verujem da se neće pomiriti sa Zvezdanom. Takođe, voleo bi da se ljudi stave u njene cipele, ona preživljava bol. Svaki raskid je težak, to je jedan proces i ona mora to da preživi. Ona je u Zadruzi na velikom testu, a svi mi njeni najbliži verujemo u nju i verujemo da će izdržati - rekao je Aca i dodao:

- Ana se najviše plaši Zvezdana, to je sigurno. Jako mi je teško i mučno da gledam neke scene i jedva čekam da se završi sve ovo. Ana ima dobru narav. Niko ne treba da se ljuti na nju. Ana je deo moje duše, sve što je vezano za Anu me pogađa. Ono što me najviše pogađa svakako je ta tragedija koju smo zajedno preživeli - rekao je Aca.

Njena kuma Milena objasnila je u kakvom je Ana trenunom stanju:

- Ona je ranjena lavica. Totalno je drugačija napolju. Ona je vrlo čvrstih stavova. Ja bih volela da ona zagrize, da krene na njega. Da je on moj suprug, ja bih mu iskopala oči već drugog dana. Ja sam uverena da će doći momenat kada će ona osnažiti. Da smo na primer nas dvoje unutra, ona bi se totalno drugačije ponašala. Ja verujem u njene stavove - rekla je Milena.

Aca je objasnio i kako se on oseća u momentu kada mu preti Zvezdan Slavnić.

- Ja sam ravnodušan što se mene tiče, ali mi je krivo, zato što je Zvezdan muškarac, on je dominantan i jači i mislim da bi on, pre svega, trebalo da je zaštiti i od sebe i od drugih. On je njoj to i dužan - kazao je on i otkrio kako se oseća u trenutku kad Zvezdan pominjanje njihovo nerođeno dete.

- Nije me sramota da kažem... Plačem u trenucima kada se pominje naše dete. Kada čujem neku pesmu, kada vidim kako je napada, bez ikakvih osećanja, jednostavno plačem i samo želim da zaspim i ne gledam - bio je iskren Aca u emisiji Premijera Vikend Specijal.

