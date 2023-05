BEZ TRUNKE EMPATIJE! Boki progovorio o problemima koje je proživljavao sa Ivanom Šašić, pa istakao GLAVNI RAZLOG njihovog razvoda!

Aktuelni učesnik "Zadruge 6" Bojan Simić, od samog ulaska u ovu sezonu rijalitija, bez dlake na jeziku iznosi prljav veš iz braka sa sada već bivšom suprugom, pevačicom i bivšom zadrugarkom Ivanom Šašić.

Ovog puta u razgovoru sa cimerkom otkrio je kakav je život vodio i šta ne može da podnese u ljubavnom odnosu sa drugom osobom.

- Znači posle ovoliko godina, nikada više, makar ceo život bio sam. Žena, devojka sa detetom, nikada u životu. Ja živim život kakav živim, ja sad odem i nema me 2 dana. Hoćeš to da prihvatiš ili ne. Ne možeš da sediš sa mnom i još deset nas i pričaš ti tu sa nama. Važno ti je brate manikiri, pedikiri, ku*ci palci. Tebi je važno da u kući bude sve namireno - govorio je Boki.

foto: Nemanja Nikolić

- Ne treba ti pritisak u životu - kazala je Slađa.

- Ja sam imao pakao u životu, druže ajde da se pozdravimo. Pakao od života. Ta glupača je mislila da ću da je oženim, koga bre da ženim, pu*i bre ku*ac - kazao je Boki.

- Ja sam mogao da stavim glavu na panj za neke stvari, ali ljudi se pro*urče, za mene su to brate devijantne osobe. Nevaspitane, devijantne, stvarno mi je muka od mnogih budaletina u životu - kazao je Boki.

- Teško je danas naći normalnu devojku, a kada je pronađeš onda ti postaje dosadna. To je naš glavni problem. Imala sam to u životu, igrao se sa mnom, bilo mu je dosadno. On me je naučio dobru lekciju. Ja sam sada ja, ima da radim šta hoću, ako ti ne odgovara daj da se pozdravimo druže- rekla je Slađa.

foto: Printscreen Zadruga

- Ne znaju ljudi da cene, ti daš sve, držiš kao malo vode na dlanu, ne znaju da cene - kazao je Boki.

- Znaš kada počinju da cene? Kada izgube - rekla je Slađa.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Zadruga

- Ja sam u braku bio manji od makovog zrna, vodio decu u školu, čekala je kafa, ona je dolazila ujutru sa posla. Nikad se nisam borio da budem u društvu poznat, meni se tako nametnulo da budem u društvu sa pevačima i glumcima. Ona je posle promenila ploču, okrenula se samo deci, gde sam ja ? Na 26.mestu? - govorio je Boki.

