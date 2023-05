ON JE MOJ BROJ JEDAN! Anđela se javno obratila PORODICI, a onda digla Zvezdana u NEBESA! Emocije pršte

Anđela Đuričić, javno se obratila svojoj porodici i zahvalila im na poklonima koje su poslali za nju i Lepog MIću, a onda potom uzdigla Zvezdana u nebesa i okarakterisala ga kao oličenje zanimljivosti.

- Podravila bih svoju porodicu i Zvezdanovu i moju podršku, bez obzira na to što on govori da ih ne smatra svojom više. Hvala tati i mami jer su Lepom Mići poslali poklon, jer je on moj prijatelj. Zvezdan mi je prvi, Janjuš drugi, a Car treći - rekla je Anđela.

Podsetimo, Slavnić je nedavno odlučio da završi vezu sa Majom, a potom je kao po običaju prišao Anđeli, koja je, pokleknula pred njegovim izvinjenjem i oprostila mu za sva javna poniženja u prošlem periodu.

