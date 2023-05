PUČE JOŠ JEDNO PRIJATELJSTVO! Nakon suočavanja Mikice i Zvezdana, oglasio se Miloš Bojanić: Odlučio da iznese KONAČNI sud o SVEMU!

Kako su zadrigari pokrenuli temu prijateljstva Mikica Bojanića i Zvezdana Slavnića. Tom prilikom, u sumnju je dovedena Slavnićeva iskrenost prema pevaču, nakon čega je došlo do suočavanja bivših prijatelja i iznošenje svih problema na čistac.

Tim povodom se oglasio Miloš Bojanić, kako bi prokomentarisao novonastalu situaciju.

foto: Nemanja Nikolić

Pevač je prokomentarisao napetost koja nedeljama vlada između negoog sina i Zvezdana, kao i na spekulisanje pojedinih zadrugara da je njihovo prijateljstvo bilo lažno.

foto: Printscreen/Zadruga

- Retko ko tamo pokazuje pravu ljubav i prijateljstvo. Ukoliko Mikica pruži nekom prijatzeljsku ruku, onda je stvarno tako. Imam poverenje u njega i njegovu iskrenost. Ako je osestio da Zvezdan nije iskren prema njemu, onda je to velika tuga, kako za njega, tako i za mene. Generalno gledano, ne sviđa mi se Zvezdanovo ponašanje. Mikica je iskren prijatelj, do koske, a takav sam i ja. Mi kad se nekom damo, to je iskreno. Kad se daje, on se daje 100%, a kad mu se ne uzvrati, onda oseti veliku patnju.

Kurir.rs/Pink