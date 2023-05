"JA VOLIM DEKIJA" Dalila muža prevarila na njegove oči pred milionima, RAZVELI SE, a sad mu izjavljuje ljubav! ŠOK NA MREŽAMA

Dalila Dragojević vrlo je aktivna na društvenoj mreži TikTok, gde snima lajvove sa influenserima.

U jednom takvom koji je snimala sa kolegom Caletom, iznenadila je sve svojom izjavom da voli bivšeg muža Dejana, kojeg je javno prevarila na njegove oči u rijalitiju "Zadruga" sa Filipom Carem.

Naime, Cale je rekao Dalili da su ga napali njeni fanovi jer je učestvovao u lajvu sa njenim bivšim mužem, nakon čega je Dragojevićka rekla da joj to ni najmanje ne smeta.

- Razapeli su me svi da si se naljutila na mene, da me kuneš, da si me blokirala - počeo je priču Cale.

- Ju. Zbog čega? - bila je začuđena Dalila.

- Dejan. Nisam uopšte znao da je on tu - objasnio je situaciju Cale.

- Pa što? Kakve to veze ima. Ja volim Dekija, šta ima veze - šokirala je sve Dalila.

Inače, Dejan Dragojević nedavno je u naletu besa isprozivao tiktokere koji govore loše o rijaliti učesnicima.

- Od ovih što pod TikTok-u pričaju: "Kakav rijaliti, bagra iz rijalitija, šljam". Druže, znaš čime se ti baviš na TikTok-u? Ti si rijaliti prostitutka. Ima ih nekoliko koje su spominjale rijaliti. Uvuku se za TikTok meč, izbace s**e u prvi plan, namulji se, bradavicu naježi, bradavica kao metak. Uzmu tako i snimaju lajv i kao: "Mene bi moji ubili da uđem u rijaliti". Kako te ne ubiju što se snimaš gola za jednu ružu, za dva dolara si se skinula. I onda će takvi da pričaju. Stari zanat se modifikovao, sad sve može da se legalizuje. Nije prostitutka samo kad izvršiš s***ualni čin za novac. Čim svoje telo šalješ nekome zarad novca, to je prostitucija. Privlačite bolesnike, posle silovana, prebijena, zbog čega, zbog četiri ruže. Ej... - rekao je besno Dejan.

