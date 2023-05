MAJA SE ZAKLELA NA DEDINIM GROBOM: Taki joj preneo šta joj je Car poželeo, Marinkovićeva dala reč

Foto: Printskrin / You Tube

Maja Marinković prošle nedelje izašla je iz "Zadruge" kako bi prisustovala dedinoj sahrani u Belom Potoku. Maja je bila vidno uplakana i potrešena, pogotovo kad je videla svog oca Radomira Marinkovića Takija sa kojim je imala priliku da razgovara i da se posavetuje kako da dalje nastavi u rijalitiju.

Naime, Taki je svojoj mezimici ispričao da je Filip Car mrzi iz dna duše i da mora da zaboravi na njega, da joj je poželeo smrt i da preko toga ne sme da mu pređe, te da je najbolji dečku za nju Bilal Brajlović.

Međutim, kada se gužva raščistila, Marinkovićeva se zaklela na dedinom grobu da će se osvetiti Caru za sve što joj je uradio.

- Maja je bila mnogo potrešena. Kada je stajala na grobu svog dede, Maja se Takiju zaklela da će da se osveti Filipu. Otac joj je rekao da to ne govori ida samo treba da zaboravi da on postoji, a ona mu je rekla da će da vidi on ko je Maja i da će platiti za svaku njenu suzu - otkriva za Star drugarica rijaliti zvezde koja je prisustvovala sahrani.

