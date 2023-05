"UKRAO MI JE 2.000 € IZ STANA" ŠOK OPTUŽBE BIVŠE DEVOJKE: Koristio me da mu plaćam dugove, a onda BLOKIRAO! Spremila OSVETU

Lazar Čolić Zola ne krije da uživa u porocima, te da neretko novac izgubi na kocki, a Miljana Kulić u više navrata otpuživala ga je kako je sa njom u odnosu bio samo zato što ga je ona finansirala.

Da Kulićeva ne laže, za Star potvrđuje i Zolina bivša devojka koja je šokirala kada nam je otkrila da joj je zadrugar ukrao novac iz stana.

"Zola i ja smo vezu otpočeli letos, i bili smo zajedno oko dva meseca. Stvarno mi se dopao, ali primetila sam da je dosta poročan i da često pije i kocka se. Nakon nekog vremena tražio mi je novac na zajam, nije mi bio problem da mu dam jer to nisu bili veliki iznosi u pitanju, sve se vrtelo oko cifre od oko 100, 200 evra", počela je priču Zolina devojka.

"Njegovo ponašanje je bilo sve gore. Ljudi su počeli da me upozoravaju, govorili su mi da je on alkoholičar i kockar, da treba da se sklonim od njega. Pričali su mi da je sa Miljanom bio samo kako bi od nje uzimao novac i da tako svaku devojku koristi kako bi plaćala njegove dugove. Nažalost, nikoga nisam slušala i nastavljala sam da mu dajem novac, svuda je vozio moj "audi", nisam ni slutila šta me čeka", rekla je ona, pa ispričala užasnu situaciju u kojoj se našla kada je Čolić pokrao.

"Iz stana mi je uzeo 2.000 evra! Čovek mi je bukvalno ukrao ušteđevinu. Čim sam to primetila zvala sam ga, ali već je bilo kasno. Blokirao mi je broj, na svim društvenim mrežama je blokirao moj nalog, a kada sam preko drugih ljudi pokušala da stupim u kontakt sa njim, nije se odazvao", završila je ona i rekla da će naplatiti sav dug kada on izađe iz rijalitija makar i na silu.

