ŠOK! DEJAN DRAGOJEVIĆ RASKRINKAO CELU IGRU ANE ĆURČIĆ! Proganjala ga danima pa otkrio kako je sramno iskoristila KUMU i ACU BULIĆA

Ana Ćurčić i te kako se dobro pripremila za ulazak u Zadrugu, čak je proganjala i Dejana Dragojevića da je pogura kako bi zaradila što više para!

Naime, ona je navodno smišljeno izbegavala medije, ali je zato vapila da sa Dekijem snimi video za njegov Jutjub kanal i tako sebi digne cenu za rijaliti! Međutim, Dejan je sve to prozreo i na vreme počeo da je izbegava!

"Previše ljudi je uplela, ja sam bio jedan od njih. Zanimalo ju je da li je istina da Aleksandra zavodi Zvezdana, ja sam rekao da sam primetio isto što i ona. U suštini ona je tražila opravdanje, a ja sam joj rekao: Sve što se vidiš dešava se i sve što vidiš istina je. Medalja ima dve strane. Ljudi koji vide da može da uspe podržaće Zvezdana. Oglasila se kuma i izlazila je kao paučina koja mi stoji u sobi. I Bulić. Oni su nju unakazili skroz, bilo je previše strateški. Otkud Bulić? Što te nije skinuo sa rampe kad je kupio roleks? Što te kuma nije zaposlila u salonu? Takvi ljudi sve znaju, nije on neko ko je ispod kamena. Oni napolju to sile, a ona se miri sa Zvezdanom. Zašto tako nekom daješ šansu ako ti je već stalo do morala? Samim tim, Ana je izdala i kumu, i Bulića! Mene je molila da snimimo video i da ja to okačim na svoj kanal! Kada mi je to izgovorila, sve mi je bilo jasno, samo je htela da sebi digne cenu i uzme pare! Tvrdim vam, ona će se pomiriti sa Zvezdanom, samo ako on to želi, presmešni su mi oboje, a i previše su providni", raskrinkao je Dejan Anu.

kurir.rs/svet

