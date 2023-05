ANA ĆURČIĆ MISLI DA ĆE JOJ SE ZVEZDAN VRATITI?! Otkrila šta će on da uradi čim izađe iz rijalitija, a evo da li ga i dalje voli

Ana Ćurčić je otvorila dušu o odnosu i emocijama prema Zvezdanu Slavniću.

- On ima prebačaje, kad fiksira nešto, tu mora biti jako obazriv i zato sam ja onaj dan poludela na Cara i Janjuša. U meni traži krivca kao i svaki put. Mislim da je on bio mnogo emotivniji tu nego ja. Iz mene je mnogo toga izašlo i ja sam tu priču zatvorila u svakom smislu. Kod mene više ne postojimo i on i te kako to vidi jer me poznaje, a ono što ga je dotaklo jer sam iznela sve što sam videla. Njemu je po tom pitanju jako teško i jako mu je teško što me je izgubio - rekla je Ana.

- Da li misliš da se oprostio do ideje da budete zajedno? - pitao je Marko

- Mislim da nije i mislim da će me potražiti napolju, ali do tog razgovora nema potrebe da dođe. On možda još uvek negde veruje, sve vreme mi je na nominacijama dobacivao. Sinoć sam ja davala završnu reč, a on je posle toga stajao zamišljen. On zna da kad ja stavim tačku na odnos to je tako, ja se nikada ne vraćam nikome i idem dalje - rekla je Ana.

- Koliko je pesma uticala na njega? - pitao je Marko

- Jako, ja sam mu mnoge pesme napisala. Mislio je da je ta pesma, to veče sam mu je dala da ga umirim da ne misli da mu želim loše - rekla je Ana.

- Negde se i vidi da ti imaš emociju, ne ulazim u vrstu emocije, ali vidi se da i dalje imaš potrebu da ga smiriš. Što bi to radila ako nemaš emociju, što onda pišeš pesme i tako emotivno reaguješ? - pitao je Marko.

- To zapravo jesam ja. Meni ga je to veče zaista bilo žao jer sam u njemu videla bol. Sa Zoricom sam pričala o njegovoj zapuštenoj i zakržljaloj suštini. Ja njega ne mrzim i nikad neću moći. Nisam ja tip žene koji bi ga zgazila, uvek sam se ophodila prema njemu zaštitnički. Ja sam njega i to veče štitila od samog sebe. Ja njega zaista ne mrzim. On je deo moje prošlosti i zauvek će ostati u meni - rekla je Ana.

- Da li te neke stvari koje ste zajedno živeli i proživeli, da li ćeš to moći da zaboraviš? - pitao je Marko.

- Pa neću mnogo toga, mnoge stvari su u meni i mnoge stvari znamo samo moja majka i ja. Mi smo imali tešku ljubav. Zato je meni i bilo nemoguće što mi je to uradio. Ja sam njemu bila sve što sam mu u pesmi napisala. Stvarno sam mnogo puta poželela da odem od njega, ali ja verujem i u znakove pored puta i u Boga i to su putevi koje često ne slušam. Sve je moglo da se završi ranije, da li je moglo ostaću nema, ali nije ovako moralo da se desi - rekla je Ana.

- Kako komentarišeš njega i Anđelu? - pitao je Marko.

- Presmešni su mi. Ja ne znam šta je njega iritiralo tih dana. Sećaš se kad sam ti rekla za tempiranu bombu, e sad se ispraznio. Šta će biti do kraja videćemo. On je i tad hteo da me okrivi, da vidim da sam krivac i za to. Mislim da ga ja bolim - rekla je Ana.

- Videli smo tvoju i Zoricinu raspravu i pomirenje, šta se tu dešava. Svađice su sve češće - rekao je Đedović.

- Koliko god da sam borac, ja sam nežna duša. Jako lično shvatam drčno obraćanje koje se dešavalo više puta. Jako sam se uvrtela u glavi, ona mi je ružno odgovorila i tu je krenulo. Nije mi lepo prišla i osetila sam se, ne volim da mi se neko beči i nisam to zaslužila. Mnogo smo zajedno i normalno je to - rekla je Ana.

