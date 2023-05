"MILJANA JE IZUJEDALA BEBICU I MENE" Marija Kulić OČAJNA zbog ćerke, odlučila se na DRASTIČNU meru

Miljana Kulić je javno optužila Nenada Macanovića Bebicu da ju je pretukao, a njena majka Marija Kulić tvrdi da je Nišlijka sve umislila i da je vodi na lečenje.

- Miljana je sve izmislila, pretila je da će da uništi Bebicu, pa je medijima slala poruke da ju je on pretukao i davio. Prava istina je da je ona izujedala njega i mene! Počela je da halucinira jer je pila alkohol kod drugarice u Nišu, a pre toga je popila jake lekove zbog svog psihičkog stanja. Sve joj se pomešalo i počela je da priča gluposti. Niko je ni prstom nije taknuo, a ona nas blati! - rekla je Marija, i dodaje da je čvrsto odlučila da odvede ćerku u Specijalnu bolnicu, gde je Miljana već bila smeštena 2019. godine.

- Hitno joj je potrebno ozbiljno lečenje! Ona niti zna kakve poruke šalje ljudima, niti zna šta priča! Od je njen mobilni telefon kod mene i biće dok se potpuno ne izleči. Siniša i ja smo bolesni ljudi, operisani, i ne možemo da trpimo ovaj haos koji pravi. Ni njeno dete ne može da odrasta uz takvu majku!

Da podsetimo, Miljana Kulić poslala je poruku portalu Pink, te navela da ju je bivši dečko pretukao.

- Ubio me od batina ovaj smrad Nenad! Idem pravo u sup sve da prijavim! Gušio me je, davio i udarao glavu o zid! Više me niko ne interesuje, idem da skočim! Majka još viče na mene - napisala je Miljana, a zatim se oglasio i Bebica.

- Ne dam joj da ide u kazino! Nenad je... Nisam joj dao da ide u kazino - napisao je Macanović, kojeg je partnerka optužila za brutalno prebijanje, zbog čega će ga, kako kaže, prijaviti policiji, prenosi "Pink".

Miljana Kulić je inače više puta uhvaćena kako se kocka u kazinu, a kako bi zaradila pare počela je i da nastupa iako nema talenta ni za igru ni za pesmu.

Takođe, Miljana je u rijalitiju "Zadruga" više puta na njegove oči prevarila dečka Nenada Macanovića Bebicu, ali joj je on svaki put prelazio preko prevare.

