"SRAM TE BILO" Žestoka svađa Ane Ćurčić i Zorice Marković, pevačica joj održala lekciju: Ne smeš da se dereš na mene

Između Ane Ćurčić i Zorice Marković došlo je do žestokog . Zorici je zasmetalo to što je Ana povisila ton u komunikaciji sa njom, pa je rešila da to odmah rasprave.

- Ja ovo nisam zaslužila - rekla je Zorica.

- Ajde molim te, ne diži frku i molim te da ne radiš ovo - rekla je Ana.

- Ne dižem. Ako si ti u svađi sa Zvezdanom, zabole me. Ja ti nisam kriva. Na mene ne smeš da se dereš, da ti ja kažem - rekla je Zorica.

- Ja se nisam izdrala, niti sam ti ružno rekla niti sam ti ne znam kako rekla - pravdala se Ana.

- Ja sam opet kriva? Ja ovo nisam zaslužila. Ti si pod utiskom rasprave sa Zvezdanom i tim tonalitetom si mi se obratila. Evo neka ti kaže Tamara - rekla je Zorica.

Tamara ti klima za sve, a ja da pitam Tamaru - odbrusila je Ana.

- A ja tebi klimam. Ružno je to što kažeš. Klima i treba da klima i to nije tvoj problem - govorila je Zorica.

- Nije problem, ali je moj stav... Poslednji put se ovde pravdam i bilo kome, za bilo šta - rekla je Ana.

- Meni se nisi pravdala - poručila je pevačica.

kurir.rs

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji