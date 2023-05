"JEDAN JE DRŽAO, DOK DRUGI CEPAO ODEĆU" Zoricu Marković pokušali da siluju, zaključali je u sobu, a ovaj pevač RAZVALIO vrata

Zorica Marković, iako važi za osobu bez dlake na jeziku, malo ko zna šta je ona sve u životu prošla, jer o svojim traumama ne voli da priča javno. Kako je otkrila njena koleginica, Zorica je prošla kroz pakao pre trideset godina kada su u jednoj kafani pokušali da je siluju.

Naime, kada je završila sa nastupom ona je krenula u garderobu kako bi se presvukla i tada su za njom ušli dvojica pijanih gostiju i zaključali vrata.

- Zorica o tome nikad ne priuča, ali kada se spomene silovanje ili seksualno uznemiravanje, njj se sve slike vrate i jako se uznemiri, jer valjda opet proživi sav taj pakao kroz koji je prošla. Pevala je u jednoj kafani u blizini Beograda, sve je bilo super, onda je završila nastup i optišla u garderobu da se presvuče. Tada su za njom ušla dvojica pijanih gostiju i zaključala vrata. Muzika je bila u kafani i nu niko nije mogao da čuje kada doziva pomoć. Jedan je držao, dok je drugi cepao odeću sa nje. Pipkali su je, ona se otimala nekoliko minuta, a onda je u jednom trenutku samo čula kako neko razvaljuje vrata. Utrčao je gazda kafane i pokojni Marinko Rokvić koji je shvatio da Zorice nema - priča pevačica.

- Lupao joj na vrata garderobe i onda je čuo da ona viče, otrčao je kod gazde da traži ključ, međutim, u toj panici su rešili da razvale vrata. Ona je do kraja svog života zahvalna Marinku, jer ko zna šta bi bilo da on nije reagovao. Zato što je bila baš potrešena kada je on preminuo, jer mu nikada neće zaboraviti kako je spasao od tih nasilnika - priča pevačicar.

