PROCURILA JEZIVA FOTOGRAFIJA! Marinkovićeva rane prekrila flasterima, Anđela joj UNAKAZILA lice: Evo kako starleta izgleda

Anđela Đuričić i Maja Marinković žestoko su se sukobile oko Zvezdana Slavnića, zbog čega je Đuričićeva fizički nasrnula na Maju.

Naime, Anđela ju je prvo počupala, a potom povukla na pod nakon čega je diskvalifikovana iz rijalitija "Zadruga". Maja je tom prilikom zadobila i brojne ogrebotine po licu, a sada je isplivala njena jeziva fotografija na kojoj se vidi šta joj je zaista uradila Đuričićeva.

Maji su potom sanirali ogrebotine, te je na licu imala flastere kako bi prekrila unakaženo lice.

Inače, otac zadrugarke, Taki Marinković otkrio je da je podneo krivičnu prijavu protiv Crnogorke nakon što je njegovoj ćerki nanela povrede.

- Javila mi se jutros bivša supruga i rekla da hitno uđem u poruke, gde mi je poslala snimke na kojima nebitna osoba tuče moju ćerkicu. Istog momenta sam zvao produkciju i čelnike Pinka, jer sam dobio informaciju da je u bolnici. To nije tačno, Maja je samo malo više ugruvana. Majin advokat je odmah podneo krivičnu prijavu zbog nasilja i teških telesnih povreda, jer je rekao da je povredila vrat. Ja to nisam ništa video, ali želim da ode da se to sve snimi. Da ne bi bilo nekih neželjenih posledica, on će kontarkirati produkciju da se to sve odradi - rekao je Taki.

