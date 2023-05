NAJNOVIJA DEŠAVANJA IZ ANĐELINOG DOMA! Đuričićeva posle javne bruke IDE ZA CRNU GORU, a njeni roditelji KIPTE OD BESA

Anđela Đuričić diskvalifikovana je iz rijaliti programa "Zadruga 6", a trenutno sa Zvezdanom Slavnićem boravi u stanu kod njegovog oca, Moke Slavnića. Međutim, na iznenađenje svih uskoro ide za Crnu Goru kod njenih roditelja,

Đuričićeva je istakla da se po prvi put čula sa roditeljima, koji se ne mire sa skandalima koje je ređala u ovoj sezoni Zadruge. Ona je otkrila da su roditelji ljuti na nju, ali smatra da će se to uskoro promeniti.

- Slegli su se utisci. Prva bračna noć je prošla po pravilu. Odmorili smo se, dobri smo. Mokin i moj susret je bio emotivan, plakala sam od sreće. Ovo nikad nisam osetila, prihvatio me je kao svoju ćerku, to cenim i poštujem. Čula sam se sa roditeljima, brzo ću ići u Crnu Goru, malo su ljuti, ali biće to okej - rekla je Anđela.

Podsetimo, Zvezdan Slavnić prevario je svoju nevenčanu suprugu Anu Ćurčić u rijalitiju sa 20 godina mlađom Anđelom Đuričić. Malo nakon javne prevare, Ana se uselila u Belu kuću, te ovaj ljubavni trougao nije prestajao da intrigira javnost.

