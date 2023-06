FAJT UŽIVO BIVŠIH PRIJATELJA! Sandra i Dejan sasuli jedno drugom sve u lice, a Dragojević onda sve ŠOKIRAO kad je spoemnuo Dalilu

Sandra Rešić i Dejan Dragojević, koji su bili veliki prijatelji u prošloj sezomi, a pevačica se posebno našla Dejanu kada ga je Aleksandra prevarila pred svima, sad su se našli oči u oči i odmah su se posvađaju.

- U kakvim ste vi odnosima sada - pitala je Dušica.

- Mislim da ćemo sledeće godine da se okumimo - rekla je Sandra.

foto: Pritnscreen

- Nisam sledeće godine u Srbiji. Kada je stala komunikacija u rijalitiju, stala je skroz. Ja kad kažem: "Nikad više!", to je onda nikad više! Nema potrebe da se pozdravimo, kod koga vidim lošu nameru, to je to - rekao je Dragojević.

foto: Pritnscreen

- Nemam komentar kada je Dejan Dragojević u pitanju, ne zanima me šta će on da misli. Ja koliko poznajem Filipa, on je do bola voleo sve žene za ove tri godine. Ja njemu verujem da je to tako u ovom momentu, ali sam mu verovala da će to biti i prošle godine, ono kao: "Iz Donjeg Šepka te vodim za Crikvenicu". Moje iskustvo učestvovanjem je pokazalo drugačije. Navijam da se konačno skrase, a ne da se samo razvode - rekla je Sandra.

-Ja sam verovao u ljubav Sandre Rešić i Anđela. Još mi nije stiglo od Suda da sam se razveo- rekao je Dejan.

kurir.rs

