POMIRILI SE MAJA I JANJUŠ? Marko IZGOREO zbog Zvezdana, sabio je u ćošak gde nema kamera i pao tajni dogovor! Taki na aparatima

Maja Marinković plače navodno za Zvezdanom i žali što je ispao iz Zadruge, ali nju muči nešto drugo! Naime, ona se navodno pomirila sa Janjušem, ali to oboje kriju kao zmija noge jer on neće da za to zna njegova bivša s kojom je tek sada spustio loptu i imaju civilizovane odnose, a ona štedi koliko-toliko Takija kojem je draži i Zveki od Janjuševića.

"Maja i Janjuš se vole, to je jasno i vrapcima na grani. Pa ona se obrukala ove sezone sa Carem i Zvezdanom samo da bi njega napravila ljubomornim i očito joj je pošlo za rukom jer je poludeo od muke", započinje izvor.

foto: Printscreen TV Pink

"On je izgoreo zbog nje i Cara prvo, zato je i imao onaj konflikt sa njim, samo su obojica to sve pripisali priči sa Sanjom Grujić čisto da bi izbegli da se javno priča o Maji koja im je i jednom i drugom slaba tačka. U svakom slučaju, Janjuš se primirio kada se on pomirio sa Aleks, ali kada ga je Maja matirala sa Zvekijem, para mu je krenula na uši. Oni su oboje inače iskusni zadrugari, pa ju je prvom prilikom sabio u ćošak gde nema kamera i tu su se dogovorili oko tajnog pomirenja, ali s*ksa pred kamerama neće biti koliko god da im je frka jer izgoreše jedno za drugim. E sad, kakav im je plan za spoljni svet, to samo oni znaju. Taki neće primiti Maju u stan jer on Janjuša očima ne može da gleda, ima odmah da je odrekne ako to čuje. Što se njega tiče, Ena je taman spustila loptu i to mu je stavila do znanja kada mu je rođendan čestitala, tako da ako čuje da on još ludi za Majom, poludeće. Ona svakako nema nameru da se miri sa njim, ali sada bar imaju civilizovane odnose. U svakom slučaju, fakat je da Maja i Janjuš jedno bez drugog ne mogu, a kome se to sviđa ili ne, isto im se hvata", zaključio je izvor.

kurir.rs/svet

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji