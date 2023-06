EVO ZAŠTO ĆE FINALE ZADRUGE 6 BITI DRUGAČIJE: Dušica Jakovljević otkrila sve, zadrugare čeka iznenađenje za kraj

Voditeljka Zadruge Dušica Jakovljević sumirala je utiske pred samo finale i iskreno govorila o ukućanima, međuljudskim odnosima, a najveći utisak na nju ostavili su definitivno ljubavni parovi i njihove priče.

- Svake godine kažem da su učesnici drugačiji, kao i same priče koje se među njima odvijaju. Ovo je najneizvesnija sezona do sada. Prethodnih godina su svi očekivali pobednika, odnosno naziralo se ko to može da bude, a sada je situacija drugačija. Kako učesnici ispadaju, na pitanje o pobedniku, svi daju različite odgovore. Kako se krug zadrugara bude sužavao, sve će biti neizvesnije. Samo finala će biti spektakularno, ali sve je na učesnicima - rekla je Dušica.

- Car i Aleks su prošli sve i svašta, menjali partnere, a na kraju su shvatili da je najlešpe na jednom ramenu. Odnos Ane i Zvezdana je pokazatelj da se od uspomena ne živi, već je potrebno neki odnos zalivati i aktivno raditi na njemu - objasnila je voditeljka, pa priznala da su ove priče na nju ostavile najveći utisak.

- Vrlo su nervozni zadrugari. Kada su mirni, onda se to tumači kao zatišje pred buru. Sada su svesni da će se uskoro suočiti s mišljenjem naroda i najbližih. Parovi razmišljaju da li će njhova ljubav opstati, a pojedinci trče na ''zadnji voz'' kako bi ušli u vezu, jer su ima se emocije, kako oni kažu, rodile pred sam kraj - rekla je Dušica za kraj u Vikend specijal premijeru.

