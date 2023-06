MIKI ĐURIČIĆ OTKRIO POL BEBE: Dobiće SINA, a evo po kom hrvatskom pevaču će mu dati ime

Rijaliti zvezda Miroslav Miki Đuričić uskoro će dobiti drugo dete. Njegova supruga Angelina čeka dečaka, kome će Đuričići dati ime po slavnom hrvatskom muzičaru.

- Krajem septembra treba ponovo da postanem otac, mi smo to krili, ali se supruzi već vidi stomak, pa su ljudi provalili. Čekamo dečaka, najverovatnije će se zvati Arsen ili Arsenije, po pevaču Arsenu Dediću - otkrio je Miki.

foto: Beta

Tokom učešća u rijaliti programima, Đuričić je često izjavljivao da ne može da ima decu. Nacija ga je zbog toga sažaljevala, pa smo ga pitali da li se kaje zbog svojih reči, sada kada će po drugi put postati tata.

- To sam govorio da me ne bi napadali u rijalitiju. Znate kako to ide. Napadali su me stalno zašto nemam decu, pa sam u odbrani rekao da ne mogu da ih imam. Nije mi krivo što sam to govorio, ljudi tamo koriste sve i svašta da vas ujedu. Ranije nisam zamišljao sebe u braku, dok nisam upoznao moju suprugu, sa kojom razmišljam slično. Potpuno se kapiramo, za četiri godine se nismo posvađali nijednom. Ona kapira mene i ja nju. Ranije nisam ni razmišljao o braku, voleo sam taj samački život, međutim, sad uživam u roditeljstvu i u kao suprug - ispričao je Đuričić.

foto: Printskrin/Instagram

Kako je otkrio, oni više ne žive u Kupinovu.

- Živim jedan normalan, povučen život i uživam u onome što sam možda mogao i ranije da ostvarim, ali valjda Bog to tako namesti, čoveku se sve to desi kad treba i kad sazri, kad shvati neke greške. Ne živimo više u Kupinovu, pisali su svašta, ali ne bih otkrivao gde smo sada - rekao je Miki.

Rijaliti karijeru je pauzirao na neko vreme, ali je rekao da ima mnogo novih planova.

foto: Nenad Kostić

- Imam u planu novi projekat da snimam, ali još je rano da pričam o tome. Nisam još uvek tačno odlučio, videćete. Imam u planu i neki privatni biznis da započnem, da se bavim proizvodnjom hrane - otkrio je Miki Đuričić.

Podsetimo, Miki se oženio u 43. godini, za profesorku, koja mu je podarila ćerku Dunju, od koje se danas ne odvaja, a pre nekoliko dana smo ih zajedno videli na Zvezdari, u vili porodice Karić, kada su došli da posete Stefana nakon izlaska iz zatvora.

kurir.rs/telegraf.rs

Bonus video:

01:39 Miki Đuričić pokazao unutrašnjost doma