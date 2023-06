ŽESTOKA BORBA ZA 50.000 €! Aleks raskrinkala Anu Ćurčić, otkrila njene namere da preko Dejana dođe do pobede! ŠOK!

Aleksandra Nikolić otvorila je dušu i progovorila o svim dešavanjima u "Zadruzi", a posebno o Ani Ćurčić.

- Iskreno, nervoza me drži još od danas, nisam oka sklopila... - govorila je Aleks.

- Šta se desilo danas? - upitao je Đedović.

- Ona je tokom današnje teme rekla kako smo svi loši, samo je ona dobra. Užasava me što ne može da kaže zbog čega se kaje, ona opet sebe izdiže i izaziva žrtvu. Sve zbog pobede, hoće da bude još veća žrtva. Postala je opterećan time. Svi igramo rijaliti, sve smo mi... Boga mi, ona je veliki rijaliti igrač - rekla je Aleks.

- Šta se desilo danas, šta je istina od svega onoga što se pričalo? - upitao je.

- Ona se i te kako pripremila za rijaliti, ja sam danas to iznela. Ti kao zoveš Kijinu kumu da ti vodi profil, ne poznaješ ženu. Znaš kako je Kija prošla u rijalitiju, misliš da ćeš isto. Ona je ispratila da je Zorica neko ko može da sasluša, pa ju je uzela pod svoje. Sve je isplanirala. Kada smo Zvezdan i ja bili povezivani, ona je već tada davala neke izjave. Onda je ušla Anđela, ona je tvrdila da između nje i Zvezdana neće ništa biti. Ona se navrzla na mene jer sam ja tad bila sa Dejanom, i namerno se nakačila na njega. To je planski - govorila je Aleks. Maja je potpaljuje da bi ona mene napadala - kazala je Aleks.

- Ali nije ona tinejdžerka - rekao je voditelj.

- Slažem se ali ima ona tu malo udela. Dožeš čestitaš mi veridbu, grliš me , ali nemoj me grliti ako imaš loše mišljenje o meni. Ja se sa njom ne družim, pitala sam je jednom za pomoć kada sam imala napad panike - govorila je Aleks i dodala.

- Ona je ušla sa pričom kao da mene ne sme niko da dira. Okej, bilo mi je prijatno što je stala uz mene ali i čudno. Meni se faca skamenila, ja sam očekivala da će i meni nešto reći. Ona je tada bila dobra sa mnom da bi iskompleksirala Zvezdana. Njoj se svidelo što sam ja njega odbila, i onda je htela da ga udari po kompleksu. Zato je imala taj zaštitnički nastup, a onda se odjednom promenila kada je ušao Bilal. Da Zvezdan nije ostavio Anu, ona bi i dalje pričala da je on dobar čovek.

- Da li bi do raskida njihovog odnosa došlo da je Zvezdan nije ostavio? - upitao je Marko.

- On je nju ostavio javno, to je problem. Nju je pogodila kada je on njoj priznao da voli Anđelu. Da nije učinio tu prevaru javno, oni bi i dalje ostali. 13 godina zajedno, ako je on takav što mu šalješ to sve. Ništa od ovoga ne bi bilo, i onda se ona ljuti kada neko kaže da je njihova veza bila skalamerija - rekla je Aleks.

- Da l' je tebi Car prešao preko toga? - upitao je Marko.

- Prešao je ali mislim da mu i dalje to stoji u glavi - rekla je Aleks.

- Što se tiče Ane, nije mi jasno kako ona tako odjednom zove samo te pobednike. Nju je itekako neko naučio šta da radi, sa kim da komunicira. Kad se završi sve ovo, ako Zvezdan bude želeo, oni će imati taj razgovor napolju. On može šta hoće. Smatram da sve što radi je zbog novca, ništa joj nije sveto - rekla je Aleks.

- Toliko su se zaigrali rijalitija, nikada nije bilo dva dana pred rijaliti ovako, ovoliki gas, to se nastavlja. Ja sam danas rekla samo moje iskreno mišljenje - rekla je Aleks.

kurir.rs

