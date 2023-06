DAN PRED SUPERFINALE IZBAČENI NAPOLJE: Oni su napustili Zadrugu i otkrili kakvi SKANDALI se dešavaju u Šimanovcima! (VIDEO)

Iz rijalitija su izbačeni Marko Petrušević Petrući i Mikica Bojanić. Marko je zauzeo 22. mesto u "Zadruzi 6", a prilikom izlaska iz rijalitija u studiju ga je sačekala devojka Anastasija Stanojević Palčica.

- Koliko ti je neodstajala Palčica - pitala je voditeljka.

- Dosta, osećao sam se kao da je neću videti godinama. Prošetao sam jedno 20 kilometara. Nije ona kriva za sve, 50-50 - rekao je Petrući.

- Kaži mi, kakva je situacija u kući? - pitala je voditeljka.

- Odvratno iskreno, baš odvratno. Ana tamo nešto laže, maže, vara, ovi joj se šlihtaju. Slađa najviše, ne mogu da kažem za Zoricu, ali malo Neca.

Mikica Bojanić zauzeo 21. mesto u ''Zadruzi 6'' i odmah je po izlasku prokomentarisao odnos sa Zoricom Marković za koju je tvrdio da je uhvatio u pravari sa njegovim ocem Milošem Bojanićem.

- Uzbuđen sam posle 9 meseci da sam izašao. Nisam očekivao negde, borio sam se hrabro. Ovde sad kad je ostalo 20 njih, tu je 12-13 ozbiljnih rijaliti igrača i kad čujem njihove komentare... Stvarno, ja sam rekao kad stavim na vagu da sam za par sati kući sa decom, neprocenjivo je - rekao je Mikica.

- Šta se dešava sa Zoricom Marković sve? - pitala je voditeljka.

- To ne mogu nikako sebi da oprostim. 9 meseci to traje. krivo mi je što je na taj dan, pogodile me sve čestitke. Krenulo je preko Ane, negde me to i pogodilo da ne dođe. Pogotovo ona koja je stvarno koleginica i oca i to sve. Rekla je ona meni dosta toga i ja njoj. Nije uticala svađa 2 sata, Mikica je pokazivao za 9 meseci. Mislim da je ona mnogo toga pokazala kako se oseti prema mlađim kolegama- rekao je Mikica.

- Da li ti deluje da je Zorica malo nervoznija ovih dana? Da možda ne zna da l' je u redu otići na rođendan ili možda ne? - pitala je voditeljka.

- Ne da je nestrpljiva i nervozna, ogroman teret je ponela što se tiče Ane. Sad da l' je Zorica iskrena ili ne, ona je uz nju ne može da se ospori. Ona vidi šta joj mi svi zameramo. Nemoguće da joj sve ćutiš. Ako si sa nekim prijatelj, moraš joj reći i da nije u pravu. Kad sam joj pomenuo rođendan ona je rekla eto nisam došla zbog Ane. Zbog Ane?! - rekao je Mikica.

kurir.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)