"DECA SU MORALA DA ĆUTE KAD DOĐU IZ ŠKOLE" Majka Ane Ćurčić iznela sav Zvezdanov prljav veš: Ona je radila 3 posla, on trošio

Večeras se održava veliko finale šeste sezone rijalitija Zadruga, a među prvima je stigla podrška Ane Ćurčić, koja inače važi za velikog favorita. Aca Bulić, ponovo je kao i juče došao u pratnji Anine majke i kume Milene Kačavende.

foto: Petar Aleksić

- Ana ništa nije lagala i to je poenta, ali ona to uopšte njima nije mogla da dokaže. Ja sa Anom i Zvezdanom nisam živela, više sam se družila sa njegovom majkom. On bukvalno nije ni provodio vreme kući. Ja kad god odem, on je spavao preko dana, a kad deca dođu iz škole morali su da ćute, jer on spava, a šta je radio noću to ne znam. Ana nije uživala, već je radila tri posla da bi imali nešto, a on trošio. Prokockao je Anina stan i ona je sada podstanar. Ja bih volela da ga sretnem jedan na jedan. Ako me bude tražio odazvaću se, ja njega neću tražiti - rekla je Anina majka.

kurir.rs/blic

