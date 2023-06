IVANOVA VERENICA UDARILA ŠPRINT I PRETRČALA POLA IMANJA! Bacila mu se u zagrljaj i priznala da je sve spremno za VENČANJE! (VIDEO)

Ivan Marinković zauzeo je 5. mesto u šestoj sezoni Zadruge, a njegova verenica ga je sa nestrpljenjem očekivala.

00:10 Jelena sa psom otrčala po Ivana

Jelena Ilić kada je čula njegovo ime, iz sve snage se zatrčala i krenula ka drugom delu imanja kako bi mu se bacila u zagrljaj.

foto: Printscreen

Susret verenika izazvao je mnogima suze na oči, a Jelena je otkrila da je spremila njihovu svadbu.

- Ljudi su tek sada imali priliku a upoznaju pravog Ivana, onako kako ga ja poznajem već 5 godina koliko smo zajedno. On je za mene najbolji, iskreno nisam ga ni očekivala sada, ali dobro. Važno je da smo zajedno. Svadbu sam isplanirala do detalja, on još pojma nema o tome - nasmejala se Jelena.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/ J.M.Đ./ M.J.

