ALEKSANDRA JE FOLIRANT: Maja bez dlake na jeziku oplela po ljutoj rivalki, a ono što je rekla o Zvezdanu UPROPASTIĆE Anđelu!

Maja Marinković napustila je Belu kuću sa osmehom na licu, a svom ocu Takiju Marinkoviću zaletela se u zagrljaj na samom izlasku.

Maja je progovorila o svom plasmanu, ali i učešću u šestoj sezoni.

- Ovo je sasvim okej, ali moglo je i to malo bolje. Ja sam nadmašila samu sebe, to je moja najveća pobeda. Ako ne računam Zadrugu 2, ovo je moj najveći uspeh - rekla je Maja.

Takođe je progovorila i diskvalifikaciji Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, ali i odnosu koji je imala sa njim.

- Nisam očekivala da će devojka imati takav vid agresije. Ako je nešto prava i iskrena ljubav, ne može niko, a ne Maja Marinković to da naruši. Nisam ja kriva što njhovi momci osećaju požudu prema meni. Šta god da radim, ja radim transparentno. Ja nisam folirant, a ima ih mnogo. Čula sam da su zajedno... Ako ja nešto poželim ponašaću se u skladu sa tim, kada sam bila iskrena pred kamerama zašto ne bih sada. Što se tiče Zvezdana žao mi je jer smatram a je on dao celog sebe u rijalitiju, a Anđele mi nije ao, ne interesuje me.

Kada je u pitanju Aleksandra Nikolić koja se bori za nagradu od 50.000 evra, nije štedela reči.

- Volela bih da Ana pobedi. Aleksandra je folirant. Meni ne mogu da prodaju maglu, ovo sada pozivanje glasača... Ne verujem u te neke promene, postoje ljudi koji moraju da se šlepaju uz nekoga, dok sam ja samostalni igrač Ja prosto sve mogu sama i ne postoji ništa što ne mogu da uradim ako želim.

