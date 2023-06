PRVA IZJAVA ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Šokirana sam! Otkrila da li se sa Carem seli u Crkvenicu! Prsten zasijao na njenoj ruci...

Aleks Nikolić odnela je pobedu u šestoj sezoni "Zadruge" odlukom glasova publike, i otkrila svoje utiske i impresije.

- Osećam se fantastično, hvala svima koji su me doveli do prvog mesta, sumnjala sam da ću to biti ja, ali evo, šokirana sam - rekla je Aleks sa uzbuđenjem.

Kada je reč o tome kako će i da li će uspeti da ubedi svoju majku Slovenku u to da je ljubav sa Filipom Carem prava, rekla je:

- Pričaćemo kod kuće, naravno da ću je ubediti da je ljubav prava. Biću tu par dana, da završim neke obaveze i onda idem sama u Crikvenicu - rekla je Nikolićeva, a na pitanje da li se seli u Crikvenicu ili ostaju u Beogradu, dodala je:

- Dogovorićemo se, ali mislim da ćemo ići dole - rekla je Aleks.

Osvrnula se i na raskid sa Dejanom Dragojevićem i to što je on sada zapravo Caru, kako su oni rekli, "zet iz sezone šeste", a njemu je Filip bio "zet iz sezone pete".

- Šaljivo je, mislim da se Dejan šalio i ne bih mu to zamerila. Nemamo potrebe nikakav razgovor da obavimo, a ako se sretnemo od mene neće dobiti ništa loše - rekla je Aleks.

