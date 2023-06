BILA ANIMIR DAMA, HAPŠENA U TURSKOJ, POMENUTA NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU! Ko je Aleksandra Nikolić, pobednica Zadruge 6!

Šesta sezona "Zadruge" se završila. Pobedu je odnela Aleksandra Nikolić, koja je u duelu ostala sa bivšom vanbračnom suprugom Zvezdana Slavnića, Anom Ćurčić.

U brojnim anketama i u fan grupama, njih dve su imale ubedljivo najveći broj glasova i podrške, ali je prvo mesto ipak zauzela devojka koja je učestvovala u čak četiri sezone "Zadruge".

O burnoj prošlosti Aleksandre Nikolić se i dalje priča. U "Zadruzi" su je optužili da se prostituisala dok je radila u Bujanovcu, ali je ona to demantovala. Prema njenim tvrdnjama, radila je kao animir dama.

Živela je sa bakom na selu dok joj je majka Slovenka radila u inostranstvu. Sa 11 godina je upoznala oca i godinama je bila svedok porodičnog nasilja, pa je u godini punoletstva pobegla od kuće i počela da radi u klubu. U Švajcarskoj je brutalno pretučena, da bi potom pobegla u Tursku, gde je završila u zatvoru.

U 21. godini odlučila je da postane trbušna plesačica. Nastupala je po klubovima u Makedoniji, gde je i upoznala žestokog momka s kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje i zbog njega je zapostavila posao. Veza je trajala godinu i po dana, a završila se nakon što ju je, kako je Nikolićeva tvrdila, on pretukao.

- Bilo mi je lepo s njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio, jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni. Pošto sam ceo život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje preti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: "Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru". Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga - rekla je Aleksandra jednom prilikom.

Po povratku iz Skoplja u Beograd dobila je poziv da uđe u "Zadrugu 3" i od tada sledi njen buran ljubavni život pred kamerama. Bila je u kratkim vezama sa Markom Osmakčicem, Tomom Panićem, Nikolom Đordevićem, kao i sa Markom Janjuševićem Janjušem i Filipom Carem, a u "Zadruzi 5" je upoznala "ljubav svog života", Dejana Dragojevića.

Iako su se kleli na večnu ljubav, ni ta veza nije potrajala. Po ulasku u "Zadrugu 6" ga je ostavila i započela vezu sa Filipom Carem, sa kojim je i danas u romansi.

Inače, Aleksandra je pomunta i na suđenju Veljka Belivuka, a u jednoj sezoni "Zadruge" snimljena kako nosi majicu koja pripada njegovom kriminalnom klanu.

