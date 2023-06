"ČULA SAM O NJOJ RAZNE STVARI" Zorica Marković o odnosu sa Aninom kumom Milenom Kačavendom! Evo šta se desilo u noći SUPERFINALA

Pevačica Zorica Marković, nakon što je završila učešće u "Zadruzi", upoznala je Milenu Kačavendu, kumu Ane Ćurčić, koja je na superfinale rijalitija došla u svojstvu podrške. Bio je to njihov prvi susret nakon što je Zorica u Beloj kući saznala da je Anina kuma ne voli, te da se o njoj negativno izražava u javnosti, što je Milena pokušala da demantuje u petak veče u programu uživo.

Iako su jedna drugoj pružile ruku i, činilo se, počele da grade prijateljski odnos, ubrzo je došlo do preokreta. Kako je Zorica rekla novinarima, u međuvremenu je saznala neke stvari o Mileni, zbog čega je promenila mišljenje.

- Ženu ne znam, znam iz Anine priče da su 20 godina drugarice - tako sam prihvatila, shvatila sam da ona napolju zastupa Anu, što je sasvim normalno. Ana je prvi put u rijalitiju, ima kompleksnu situaciju, naravno da joj je trebao neko da priča, da joj pomogne... Ja sam to tako shvatila. Kada je bilo pitanje u "Zadruzi" zašto me ne voli, rekla sam da na to ima pravo, da zavisi iz kog ugla, kako gleda - rekla je Zorica.

- Kada sam završila sa Dušicom razgovor, otišla sam na tribine kod Darka, ispričala sam se tamo sa Aninom podrškom, a ni sa Acom se dugo nisam videla, a prijatelji smo sto godina. Milena je, onako, komunikativna žena, a kada sam prošetala ka studiju, da se vratim nazad, u prolazu sam čula neke stvari koje je pričala, a koje se ne slažu sa onim stvarima koje je Ana meni pričala. Baš sam se iznenadila, odakle ta kontradiktornost. Pre toga sam dala jedan simpatičan, šaljiv intervju pa sam zamolila ako je moguće da se to stopira dok se ne vidim sa Anom, jer ne želim da učestvujem u takvim stvarima. Neka njih dve raščiste šta je tačno. Čula sam neke stvari koje mi se nisu dopale, čula sam u prolazu od ljudi koji su to pratili. Dok ne proverim sve to, ne želim da učestvujem u nekim stvarima... - priča Zorica.

Na pitanje da li je Milenin plan bio da se "ogrebe" o Aninu popularnost, Zorica kaže:

Ništa nisam stigla da pregledam. To se priča, ali ja ne znam dok ne vidim, dok ne pogledam sve šta je bilo, ne mogu da donesem sud o tome... Moram prvo sa Anom da se vidim, danas već, to smo se dogovorile. Čule smo se svaki dan otkad smo izašle, umorna je, rekla sam joj da se naspava, danas treba da se vidimo. Prvo od nje treba da čujem njeno mišljenje, ona ženu zna tolike godine, ostavila joj je poverenje i život u njenim rukama. Šta tu štima, ne štima, Ana najbolje zna. Očekujem da sve danas saznam od nje, njeno mišljene i stav, jer ja Milenu ne poznajem, ali ću reći vrlo iskreno ko god me bude pitao, nakon razgovora sa Anom.

