GRUDI, NOS, JAGODICE, USNE, PODOČNJACI, OČI... Maja Marinković na sebi je izmenila SVE, a sad ide na još jednu OPERACIJU

Maja Marinković zakazala je još jednu operaciju i to još dok je bila u Zadruzi! Naime, ona će već ovih dana operisati zadnjicu, jer kada se svukla pred kraj rijalitija pored bazena, nije bila zadovoljna kako je to izgledalo pa je rešila i da zadnjicu operiše.

Pri tome, ona apsolutno ima viziju kako želi da njena zadnjica izgleda pa je lekaru poslala i fotografije. Inače, Maja Marinković je prvi put kada je ušla u Zadrugu izgledala potpuno drugačije. Ona se operacijama, kako kaže dovela do savršenstva, a imala ih je, po svemu sudeći nekoliko što ona i ne krije. Kako kaže sama ih je plaćala i uživa u njima. Ona je uradila operaciju zadnjice, grudi, nosa, jagodica, usana, podočnjaka, očiju... Međutim jednu operaciju od svih koje je uradila, radila je baš u trenutku dok je bila u vezi sa Janjušem. Međutim tada je nastao skandal u klinici gde je operisana jer je Marinkovićeva počupala infuziju zbog ljubomore. Janjuš joj je došao u posetu, doneo joj je poklon, a Maja je želela i da on prenoći kod nje. Međutim Jaško to nije uspeo, pa je iz bolnice krenuo sa medicinskom sestrom. O tome je i sama ispričala kako je sve to izgledalo.

- Da, slušaj da ti ispričam, došao je on u bolnicu i sad ja operisana ono u krevetu, a bolovi... Lekove samo trepam u sebe! Došao on, srce, sećam se ko juče i dolazi Jaško donosi poklon, ja se tu budim, treba da krene kući. A ja treba samo jednu noć da prespavam u bolnici, da prespavam bez njega, Ja uvek spavam pored njega, i ništa, došao on tu, i sad medicinska sestra, pošto idu u istom pravcu povezla ga kući. I ja vidim pozvao je na piće Kad sam ja to čula, kad sam ga okrenula... Pa on mi rekao tako sam čula. I ja ga okrenula na video poziv, krenula da počupam sve one infuzije, ne, ne, ne, ne, sad će da ide, sad će da ide, sad će da ide, tako se pravdao... I dok nije otišla ja se nisam smirila, zvala doktora, haos napravila. Nema veze nema pravo da ide na piće s njim. Kakva rođaka, nije mu rođaka. Šta ti dođe, tamo neka drugarica od prijatelja, šta ti dođe beše - Ispričala je Maja svoju anegdotu i pri tom, nije verovala da će Janjuš završiti samo na piću sa medicinskom sestrom već da će imati nešto više.

